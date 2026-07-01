ШЕРИФ (англ. Sheriff)

В средневековой Англии шериф - представитель королевской власти в графстве, исполняющий судебные и фискальные функции. Должность прослеживается с X в., когда английские короли, стремясь противопоставить олдерменам - представителям местной знати - некую силу, представляющую их власть в графстве. Собственно и название должности происходит от английского shire, т. е. административная единица близкая по своей сути к графству.

Шериф заведовал королевскими имениями, собирал судебные штрафы, был председателем в совете графства. Приблизительно с XIII в. шериф теряет часть своих судебных полномочий, однако становится проводником воли короны в организации выборов в Парламент. Как и должность констебля, его труд не был трудом оплачиваемым. Это позволяет сказать, что шериф не был чиновником, в привычном нам смыле этого слова. Он пользовался различными "подарками" и преференциями, которые были сопряжены со статусом "человека короля". В отличие от уже упомянутой должности констебля, шериф выбирался не "снизу", графством, но на самом высшем уровне: Лордом-Канцлером и Канцлером Казначейства. Отметим также, что должность эта временная, срок полномочий - 1 год, а отказаться от нее - обречь себя на крупный штраф и, как минимум, непонимание монарха.

Иллюстрация:

Самый знаменитый из шерифов - шериф Ноттингема. Неизвестный художник. Предположительно XIX в.

Автор статьи: Боварь В. В.