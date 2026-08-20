ШЕРГИН БОРИС ВИКТОРОВИЧ

Русский писатель, сказочник, фольклорист, художник. В книгах Шергина, созданных на основе собранного и поэтически переработанного им фольклора, ярко отразилась история, культура, народный язык и красота Русского Севера. Член Союза писателей (1934). Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Род Шергиных был древним и довольно известным на Русском Севере. Предками писателя были коренные поморы. Мать Бориса Викторовича – коренная архангелогородка, старообрядка. Сам Шергин также склонялся к старообрядчеству, но так его и не принял. Отец писателя – потомственный корабел. Через родителей мальчик начал свое знакомство с народной поэзией Севера. Именно в детстве развилась его любовь к поморской книжности, иконописи, росписи по дереву и музыке. Уже в период учебы в Архангельской мужской губернской гимназии (1903-1912) он начал собирать северные былины, сказки.

Окончив гимназию, Шергин отправился в Москву и поступил в Строгановское художественно-промышленное училище на графика и иконописца (здесь он учился с 1913-го по 1917 год). В Москве он познакомился с пинежской сказительницей М.Д. Кривополеновой (1915), о ее выступлении в Политехническом музее Шергин написал статью «Отходящая красота» в газете «Архангельск». Также он начал общаться с учеными-фольклористами. В 1916 году по заданию Академии наук принял участие в экспедициях по Архангельской и Олонецкой губерниям. По признанию Бориса Викторовича, большое влияние на него оказали старшие фольклористы С.Г. Писахов, Б.М. и Ю.М Соколовы.

В 1917 году вернулся в родной Архангельск и стал работать в Обществе изучения Русского Севера. Тогда же он заведовал художественной частью ремесленной мастерской и внес свой вклад в возрождение холмогорской техники резьбы по кости. Также занимался археографией (собирал стихи, песенники, старинные книги и т.д.).

В 1919 году в Архангельске Шергин попал под трамвай и в результате потерял правую ногу и пальцы левой ноги.

В 1922 году Борис Викторович переехал в Москву и стал научным работником первого разряда Института детского чтения Наркомпроса, начал выступать перед детской аудиторией с рассказами о народной культуре Севера, со сказками. Жил он бедно и ютился в полутемном подвале. В начале 1920-х Шергин систематизировал и поэтически обработал народные баллады, вошедшие в его первую книгу «У Архангельского города, у корабельного пристанища» (1924). Автор выступил здесь как писатель и как сказитель.

В 1930 году вышел второй его сборник «Шиш московский». В 1934 году Шергин стал членом Союза писателей. В это время он активно выступал в различных аудиториях с собранными им былинами, собственными произведениями, воспоминаниями. На радио под псевдонимом Шиш Московский читал свои сказки. В 1936 году вышел его сборник «Архангельские новеллы», в 1939-м – сборник «У песенных рек». В них ярко отразилось богатство русского народного языка. С 1940 году писатель уже не мог ни писать, ни читать, - он практически ослеп.

После выхода постановления ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» книга Б.В. Шергина «Поморщина-корабельщина» (1947) подверглась резкой критике как псевдонародная. После этого его перестали печатать. Только по прошествии десяти лет в 1957 году писатель смог издать свою книгу «Поморские были и сказания» (иллюстрации к книге выполнил известный график В.А. Фаворский). В 1959 году вышел большой сборник «Океан море русское», в 1967-м – «Запечатленная слава» - самое полное из прижизненных изданий. В 1971 году опубликована книга «Гандвик – студеное море». В 70-80-е годы Шергина начали печатать большими тиражами.

Еще более известным широкой публике писателя сделали мультипликационные экранизации его произведений. Среди них: «Золоченые лбы» (1971) и «Ваня Датский» (1974) режиссера Н. Серебрякова; «Чудо-мороз» (1976, режиссер Ц. Оршанский); «Пойга и лиса» (1978, режиссер Н. Голованова); «Про Ерша Ершовича» (1979, режиссер С. Соколов); «Матвеева радость» (1985, режиссер И. Поплавская); «Мартынко» (1987, режиссер Эдуард Назаров); «Данила и Ненила» (1989-1990, режиссер Ю. Трофимов); экранизации Леонида Носырева («Дождь», 1978; «Поморская быль» по старине «Для увеселения» 1987; «Смех и горе у Бела моря» - экранизация сказок Бориса Шергина и Степана Писахова «Не любо – не слушай», «Волшебное кольцо» и др., 1988; «Мистер Пронька» по мотивам сказки-скоморошины Шергина «Пронька Грезной», 1991; «Пинежский Пушкин», 2003).

Сочинения:

У Архангельского города, у корабельного пристанища. М., 1924.

Шиш Московский. М., 1930.

Архангельские новеллы. М., 1936.

У песенных рек. М., 1939.

Поморщина-корабельщина. М., 1947.

Поморские были и сказания. М., 1957.

Океан море русское. М., 1959.

Запечатленная слава. М., 1967.

Гандвик – студеное море. Архангельск, 1971.