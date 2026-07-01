ШЕРЕМЕТЕВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

Действительный тайный советник, участник русско-турецкой войны 1877-1878 гг. , историк, коллекционер, общественный деятель, крупнейший землевладелец. В его собственности находились такие объекты культурного наследия, как Фонтанный дом в Санкт-Петербурге, усадьбы Введенское, Кусково , Михайловское, Остафьево .

Детство и юность

Отец Сергея – Дмитрий Николаевич Шереметев, камергер и гофмейстер, Мать – Анна Сергеевна Шереметева.

С.Д. Шереметев воспитывался дома, затем обучался в Пажеском корпусе. О своей семье и ранних годах он написал в «Воспоминаниях детства». В 1863 г. начал служить в Кавалергардском полку в корнетском чине.

Карьера

Сергей Дмитриевич довольно быстро продвигался по карьерной службе. В 1865 г. он получил чин поручика, в 1866 г. – адъютанта, а через два года стал ротмистром при цесаревиче. Тогда же сочетался браком с Екатериной Павловной Вяземской. У пары было девять детей. В 1874 г. Шереметев получил чин полковника.

После смерти отца в 1871 г. стал депутатом дворянства Шлиссельбургского уезда, с 1873 г. являясь почетным мировым судьей. В 1877-1878 гг. принимал участие в русско-турецкой войне. С 1881 г. состоял флигель-адъютантом Александра III.

Завершение военной карьеры позволило Сергею Дмитриевичу продолжить дело и увлечения его отца. В 1883 – 1894 гг. он являлся главой Придворной певческой капеллы. С 1884 г. – действительный статский советник. С 1885 г. активно занимается благотворительностью, являясь попечителем Белгородской гимназии, Краснослободских детского приюта и земского начального училища и др., с 1914 г. – член Романовского комитета для воспособления делу призрения сирот сельского населения. Тогда же становится московским губернским предводителем дворянства, в разные годы попеременно являясь почетным мировым судьей в Подольском и Звенигородском уездах. В 1892 г. получил чин егермейстера. В 1900-1917 гг. – член Государственного совета.

Человек разносторонних интересов, Сергей Дмитриевич служил на благо не только государства и императорской семьи, но и на благо отечественной науки. Он написал более 250 статей и очерков, охватывающих различные темы по истории и географии России. Большое внимание уделял изучению наследия своих предков. Так, результатом его исследований, в том числе на базе семейного архива, стали очерки «Воздвиженский наугольный дом сто лет назад» и «Старая Москва». Особую ценность представляют его работы «Кусково», «Остафьево», «Михайловское», где утверждается идея преемственности эпох и культуры через сохранение усадеб. В целом, очерки этой тематики позволяют воссоздать как бытование, так и архитектурный облик домов, интерьеров, расположение построек, в том числе, и уже исчезнувших усадеб.

Обоснование этой идеи нашло выражение не только в научной работе, но и в материальных вложениях в сохранение усадебных комплексов. Так, в 1898 г. историк приобрел Остафьево, где в 1804-1816 гг. Н.М. Карамзин написал часть «Истории государства Российского». В 1899 г. он открывает там экспозицию музея, посвященного визиту А.С. Пушкина в усадьбу. Вместе со своей супругой он работал над изучением и многотомной публикацией «Остафьевского архива князей Вяземских», «Архива села Кусково».

С 1873 г. был действительным членом Императорского Русского исторического общества. Чуть ранее, в 1869 г., вступил в Русское археологическое общество. В 1890 г. стал членом АН, В 1895 г. – членом АХ. В 1900-1901 гг. – глава Комиссии по разбору и описанию архива Святейшего Синода. В 1900-1917 гг. председательствовал в Императорской археографической комиссии. Также особое покровительство оказывал миссионерским обществам (с 1885).

Сергей Дмитриевич создал Общество любителей древней письменности (1877) и Общество ревнителей русского исторического просвещения (1895). В 1898 г. стал членом-учредителем Русского генеалогического общества (1898), в 1882 г. - Императорского православного палестинского общества.

Был представлен к многочисленным отечественным и иностранным наградам, имел множество почетных званий. Шереметеву принадлежало выдающееся собрание книг, впоследствии национализированное и переданное в РГБ.

Сергей Дмитриевич скончался в декабре 1918 г., незадолго до этого передав все права на свое имущество государству с просьбой беречь его во благо страны.