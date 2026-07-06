ШЕРЕМЕТЕВ БОРИС ПЕТРОВИЧ

Российский военный деятель и дипломат, генерал-фельдмаршал (1701), граф (1706).

Ранние годы. Начало службы.

Борис Петрович Шереметев принадлежал к одному из самых древних российских родов, ведших своё начало от Андрея Ивановича Кобылы, предка многих знатных фамилий, включая династию Романовых. Представители рода Шереметевых занимали высокие должности на царской службе. Будущий сподвижник Петра I родился в семье Петра Васильевича Большого (ум. 1684) и его супруги Анны Фёдоровны, урождённой Волынской (ум. 1684). Детство он провёл в Киеве, где его отец проходил службу и несколько лет был воеводой. Существуют сведения, что Шереметев обучался в Киевской коллегии (впоследствии Академии), которая располагалась в Киевской лавре. Дом Шереметевых часто посещали представители местной польской аристократии, поэтому Борис с детства положительно относился к польской культуре и знал польский язык.

В 1661 году Шереметев начал службу стольником при дворе царя Алексея Михайловича. Он сопровождал монарха в поездках по монастырям и царским сёлам, стоял рындой на царских приёмах. В 1679 году Шереметева назначили товарищем воеводы в Большой полк, а ещё спустя два года он стал воеводой недавно организованного Тамбовского разряда. В 1682 году, по случаю восшествия на престол царей Петра и Ивана, Шереметев был пожалован в бояре. Он вошёл в состав Боярской думы и получил возможность лично участвовать в принятии решений государственной важности. В 1686 году Шереметев руководил в Белгороде войсками, охранявшими южные рубежи государства, а в 1687 и 1689 годах Шереметев участвовал в Крымских походах В. В. Голицына, а в 1684–1686 годах был одним из представителей России на переговорах о заключении «Вечного мира» с Польшей.

Соратник Петра

В период борьбы между Петром и Софьей Борис Петрович одним из первых занял сторону первого. С тех пор он стал ближайшим сподвижником молодого государя, хотя всю жизнь между ними сохранялась определенная дистанция. В 1695 году, накануне первого Азовского похода, Пётр поручил Шереметеву сформировать 120-тысячную армию для предстоящей войны с Турцией. Шереметев пытался обратить внимание царя на рискованность этого предприятия, но распоряжение монарха выполнил. В том же году русские войска под командованием Шереметева взяли хорошо укреплённый Кизы-Кермень на Днепре. Противник, опасаясь, оставил без боя ещё три укреплённых города, однако Шереметев не стал направлять свои части в Крым и повернул на Украину. Это так испугало турок, что они без боя оставили еще три укрепленных городка. И все же, не желая рисковать, Шереметев не пошел на Крым, а повернул на Украину.

В 1697–1699 годах Шереметев находился в Европе на дипломатической работе, посетил Польшу, Австрию, Италию, побывал на Мальте. Он произвёл благоприятное впечатление на иностранцев, которые характеризовали его как «самого вежливого и наиболее культурного человека в стране» и даже называли «украшением России».

Северная война

С января 1700 года Шереметев уже назывался «генералом» и начальником «дворянской нестройной конницы». За его плечами был большой опыт военных действий против крымских татар. В сентябре его конница находилась под Нарвой, где спустя два месяца русские войска потерпели масштабное поражение. Несмотря на это, Пётр не разочаровался в Шереметеве и уже через две недели после неудачи под Нарвой поручил ему идти в шведские земли и возглавить русские войска в Прибалтике. Поначалу Шереметев действовал нерешительно, памятуя о громком поражении. Это вызвало недовольство Петра, который написал военачальнику: «Если ты ещё болен лихорадкою, полученной под Нарвою, знай, что я умею лечить от неё». В декабре 1701 года Шереметев одержал победу над войсками генерала В. А. Шлиппенбаха в сражении у села Эрестфер, за что был удостоен ордена Св. Андрея Первозванного и звания фельдмаршала. В июле следующего года Шереметев вновь одержал победу над частями Шлиппенбаха, ещё более крупную, – под Гуммельсгофом. В дальнейшем он захватил крепости Мензу и Мариенбург. При взятии последней русскими войсками была пленена, среди прочих, будущая жена Петра I и императрица Екатерина I, тогда Марта Сковронская. В сентябре 1702 года Шереметев со своим войском вернулся в Псков с более чем тысячей пленных шведских военнослужащих, 51 орудием и 26 знамёнами. Осенью войска Шереметева овладели крепостью Нотебург в устье Невы. Пётр постановил переименовать крепость в Шлиссельбург («Ключ-город») и отпраздновал его взятие торжественным военным парадом в Москве. В следующем году Шеремеевым были взяты Ниеншанц, Копорье, Ямбург и Везенбург. В апреле 1704 года корпус под командованием военачальника по указанию Петра был направлен к Дерпту и овладел этим городом. Осенью того же года Шереметев возглавил корпус русской конницы в боевых действиях против войск А. Л. Левенгаупта в Литве. По решению Петра I часть вверенных Шереметеву частей была переподчинена А. Д. Меншикову, чем фельдмаршал был крайне недоволен. При Гемауэртгофе (Мур-Мызе) Шереметев потерпел поражение от корпуса Левенгаупта и даже был легко ранен, но вскоре сумел вновь перейти в наступление и захватить Митаву.

В 1705 году в Астрахани вспыхнуло восстание, начатое стрельцами. Подавление восстания царь поручил Шереметеву. Тот отправился на юг без особого энтузиазма, не видя в порученном ему задании «ничего доброго». В марте 1706 года военачальник взял Астрахань и подавил мятеж, после чего вернулся в ряды действующей армии. В том же году ему был пожалован титул графа.

В августе 1706 года Шереметев сменил фельдмаршала Огильви на посту командующего русскими восками в Польше. Близилась война России с Швецией, и русское командование должно было выработать концепцию ведения войны. В конце того же года в Жолкве, на генеральном совете военачальников с участием Петра I, был обсуждён и утверждён предложенный Шереметевым план действий: русские войска должны были отходить с боями, ухудшая состояние коммуникаций врага и изнуряя его силы, а затем, на своей территории, дать шведам генеральное сражение. Фельдмаршал вновь оказался на главном направлении. Под его непосредственным руководством было 57,5 тысяч человек – главные силы русской армии. Им противостояло 25-тысячное войско во главе с самим Карлом XII.

В августе 1707 года шведское войско покинуло Саксонию и вторглось в пределы России. Несмотря на то что шведский король мечтал о генеральном сражении, Пётр I не дал Карлу XII такой возможности и начал отступление с целью постепенного изматывания войск противника. В марте 1708 года в Бешенковичах, на военном совете, обсуждавшем план предстоящей войны, Шереметев вступил в спор с Меншиковым по поводу стратегии ведения военных действий. Согласившись, что стратегия должна носить оборонительный характер, он решительно возразил против разделения армии, что предполагал замысел Меншикова. Противоречия переросли в конфликт между главнокомандующим и командующим кавалерией: Шереметев был даже готов покинуть свой пост, если Меншиков останется во главе армии. Впрочем, это не возымело действия на Петра, и Меншиков сохранил пост главнокомандующего. 14 июня шведские войска во главе с королём Карлом XII перешли Березину южнее Борисова и нанесли силам Меншикова поражение в Головчинском сражении, вынудив их отступить к Днепру. Зимой 1709 году по приказу царя Шереметев сформировал и возглавил отряд для действий в тылу врага: предполагалось, что это подразделение молниеносными ударами подорвёт боеспособность шведского войска. В Полтавской битве Шереметев, накануне назначенный главнокомандующим всей пехотой русской армии, одержал быструю победу над противником. За это фельдмаршал был пожалован деревней Царская Грязь.

После недолгого отдыха Шереметев направился в Прибалтику. В начале октября 1709 года он осадил Ригу. Осада продолжалась чуть менее года – Рига капитулировала 4 июля 1710 года. В феврале следующего года Шереметев покинул Ригу, чтобы возглавить русские войска в войне с Турцией. Шереметев настаивал на передышке, обращая внимание Петра на то, что войска устали после непрерывных боевых действий прежних лет, однако царь настаивал на ускоренном продвижении. 30 мая армия Шереметева перешла Днестр и вскоре подошла к Пруту. В долине реки русские силы вступили в сражение с войсками противника, которое продолжалось весь день 8 июля и часть 9 июля. Враг почти вплотную подошёл к русскому лагерю, но натиск удалось отразить с помощью артиллерии. Утром 10 июля по распоряжению Петра I во вражеский лагерь был направлен парламентёр для переговоров о перемирии. По условиям мира в качестве заложника к туркам отправился сын Шереметева Михаил, позднее он умер по пути из трёхлетнего плена. Сам Шереметев за участие в Прутском походе получил дом в Риге.

Последние годы. Смерть

В 1712–1713 годах фельдмаршал Шереметев командовал русскими войсками на Украине, а затем, до 1717 года, частями, которые действовали против шведов в Померании и Мекленбурге. В конце того же года он уехал в отпуск в Москву, где проживала его семья. Пётр ценил Шереметева как военачальника. Только два человека допускались к посещению царя без доклада – князь-кесарь Ф. Ю. Ромодановский и Шереметев.

В июне 1718 года Пётр I вызвал Шереметева в Петербург для участия в суде над царевичем Алексеем, однако в столицу фельдмаршал не поехал, сославшись на плохое здоровье. Царь, подозревавший Шереметева в сочувствии Алексею, разрешил ему отправиться на лечение на воды, но при условии, что по возвращении тот приедет в Петербург. Впрочем, даже поехать на лечение Шереметев, страдавший тяжёлой формой водянки, не смог. Он скончался 17 (28) февраля 1719 года. В своём завещании он выразил желание быть погребённым в Киево-Печерской лавре, однако Пётр I решил, что первого российского генерал-фельдмаршала следует похоронить в столичной Александро-Невской лавре, где, по замыслу монарха, должны были покоиться выдающиеся государственные деятели и представители царской фамилии. Прах Шереметева был доставлен в Петербург, где ему были устроены торжественные похороны. За гробом покойного шёл сам Петр I.

Шереметев был богатым землевладельцем. В 1708 году в его владении находилось 19 вотчин, в которых насчитывалось 5282 двора и 18031 крепостной. Фельдмаршал пользовался большой популярностью у солдат. Как военачальник он был очень осторожен и основателен в подготовке военных действий. По указанию Петра I Шереметев составил один из первых воинских уставов русской армии – «Уложение или право воинского поведения генералов, средних и меньших чинов и рядовых солдат».

Семья

Шереметев был дважды женат. В 1669–1703 годах его супругой была Евдокия Алексеевна Чирикова. В этом браке родились дочери Софья (1671–1694) и Анна (1673–1726), в замужестве – Урусова и Головина соответственно, и сын Михаил (1672–1714), впоследствии генерал-майор.

Во втором браке Шереметев был женат на Анне Петровне Нарышкиной (ум. 1728), урождённой Салтыковой, вдове боярина Л. К. Нарышкина. Распорядителем на свадьбе молодожёнов был сам Пётр I. У супругов родились сыновья Пётр (1713–1788) и Сергей (1715–1768) и дочери Наталья (1714–1771), Вера (1716–1789) и Екатерина (1717–1719), в замужестве – Долгорукова, Лопухина и Урусова соответственно.