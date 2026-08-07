ШЕПЕЛЕВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

Из дворян Калужской губернии. Окончил Александровский Брестский кадетский корпус. 20.6.1863 поступил в Михайловское артиллерийское училище. 31.1.1864 получил звание портупей-юнкера. 13.7.1864 окончил училище и произведен в подпоручики (со старшинством с 23.5.1864) с назначением в 4-ю конно-артиллерийскую бригаду. 25.8.1865 произведен в поручики. 21.9.1866 поступил в Михайловскую артиллерийскую академию. 29.8.1867 произведен в штабс-капитаны. 26.8.1869 окончил академию по 1-му разряду и переведен в Ижевский оружейный завод. 30.7.1870 переведен в Гвардейскую конную артиллерию поручиком с оставлением в должности. 28.3.1871 произведен в штабс-капитаны. 23.9.1873 переведен в Петербургский патронный завод. 4.10.1873 назначен начальником мастерской снаряжательного отдела Петербургского патронного завода. 30.8.1875 произведен в капитаны. 26.11.1875 назначен помощником начальника капсюльного отдела Петербургского патронного завода.10.12.1880 назначен начальником Охтенского капсюльного отдела Петербургского патронного завода. 15.5.1883 произведен в полковники за отличие по службе. 30.11.1892 назначен и. д. начальника Петербургского патронного завода. 6.2.1893 назначен совещательным членом Артиллерийского комитета Главного артиллерийского управления с оставлением в должности. 30.8.1893 произведен в генерал-майоры с утверждением в должности. 29.3.1909 произведен в генерал-лейтенанты. 12.7.1915 произведен в генералы от артиллерии с увольнением со службы по прошению с мундиром и пенсией. 31.7.1915 определен из на службу из отставки «в целях привлечения к участию в работах оружейно-пулеметного дела артиллерийского комитета» (со старшинством с 18.4.1921) с назначением состоять по Военному министерству. Скончался от стенокардии. 27.12.1916 погребен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. 17.1.1917 исключен из списков умершим.

На 1915 г. – вдовец. Дети: Наталья (р. 19.7.1879), Ирина (р. 27.7.1880), Александра (15.4.1887).