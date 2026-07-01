ШЭНЬСИ ГАНЬСУ НИНСЯ
ПОГРАНИЧНЫЙ РАЙОН ШЭНЬСИ ГАНЬСУ НИНСЯ - освобождённый район Китая на территории пограничных уездов провинций Шэньси, Ганьсу и Нинся в Севеверо - Западном Китае.
Китае с центром в городе Яньань. Возник из опорной партизанской базы, созданной в 1932-1933 годы на границе провинций Шэньси и Ганьсу в результате восстания крестьян под руководством Лю Чжиданя (1902-1936). Окончательно сформировался и расширился до 23 уездов в Шэньси, Ганьсу и Нинся в 1936 году, после того как основные силы Коммунистической партии Китая (КПК) под давлением войск Гоминьдана перебазировались из Южного и Центрального Китая на северо-запад (смотреть Северо-западный поход 1934-1936). В пограничном районе Шэньси Ганьсу Нинся разместились руководящие органы КПК, отсюда осуществлялось управление другими освобождёнными районами Китая. С началом японской агрессии, развёртыванием Национально-освободительной войны в Китае против японских захватчиков 1937-1945 годов и установлением единого фронта КПК и Гоминьдана в 1937 году пограничный район Шэньси Ганьсу Нинся был объявлен Особым районом Китайской Республики. Там был проведён ряд социально-экономических реформ, затрагивавших главным образом вопросы аренды и налогообложения. Гоминьдановское правительство признало администрацию пограничного района Шэньси Ганьсу Нинся, однако не признало сам район в качестве Особого района Китайской Республики. К апрелю 1945 года пограничный район Шэньси Ганьсу Нинся охватывал территорию около 100 тысяч км2 с населением 1,5 миллиона человек. С 1939 года отношения между военными формированиями Гоминьдана и КПК стали обостряться. В июле 1946 года гоминьдановские войска развернули широкое наступление против освобождённых районов, в том числе и против пограничного района Шэньси Ганьсу Нинся. К марту 1947 года они захватили значительную часть района и город Яньань. Однако уже в апреле 1948 года Народно-освободительная армия Китая, действовавшая под руководством КПК, вернула занятые Гоминьданом территории. После образования КНР в 1949 году пограничный район Шэньси Ганьсу Нинся был упразднён и вошёл в состав Северо-Западного военно-административного района.
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