ШЭНЬСИ ГАНЬСУ НИНСЯ

ПОГРАНИЧНЫЙ РАЙОН ШЭНЬСИ ГАНЬСУ НИНСЯ - освобождённый район Китая на территории пограничных уездов провинций Шэньси, Ганьсу и Нинся в Севеверо - Западном Ки­тае.

Ки­тае с цен­тром в городе Янь­ань. Воз­ник из опор­ной пар­ти­зан­ской ба­зы, соз­дан­ной в 1932-1933 годы на гра­ни­це про­вин­ций Шэнь­си и Гань­су в ре­зуль­та­те вос­ста­ния кре­сть­ян под руководством Лю Чжи­да­ня (1902-1936). Окон­ча­тель­но сфор­ми­ро­вал­ся и рас­ши­рил­ся до 23 уез­дов в Шэнь­си, Гань­су и Нин­ся в 1936 году, по­сле то­го как основные си­лы Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая (КПК) под дав­ле­ни­ем войск Го­минь­да­на пе­ре­ба­зи­ро­ва­лись из Южного и Центрального Ки­тая на се­ве­ро-за­пад (смотреть Се­ве­ро-за­пад­ный по­ход 1934-1936). В пограничном районе Шэньси Ганьсу Нинся раз­мес­ти­лись ру­ко­во­дя­щие ор­га­ны КПК, от­сю­да осу­ще­ст­в­ля­лось уп­рав­ле­ние другими ос­во­бо­ж­дён­ны­ми рай­она­ми Ки­тая. С на­ча­лом японской аг­рес­сии, раз­вёр­ты­ва­ни­ем На­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны в Ки­тае про­тив япон­ских за­хват­чи­ков 1937-1945 годов и ус­та­нов­ле­ни­ем еди­но­го фрон­та КПК и Го­минь­да­на в 1937 году пограничный район Шэньси Ганьсу Нинся был объ­яв­лен Осо­бым райо­ном Китайской Рес­пуб­ли­ки. Там был про­ве­дён ряд со­ци­аль­но-эко­но­мических ре­форм, за­тра­ги­вав­ших главным образом во­про­сы арен­ды и на­ло­го­об­ло­же­ния. Го­минь­да­нов­ское пра­ви­тель­ст­во при­зна­ло ад­ми­ни­ст­ра­цию пограничного района Шэньси Ганьсу Нинся, од­на­ко не при­зна­ло сам рай­он в ка­че­ст­ве Осо­бо­го райо­на Китайской Рес­пуб­ли­ки. К апрелю 1945 года пограничный район Шэньси Ганьсу Нинся ох­ва­ты­вал тер­ри­то­рию около 100 тысяч км2 с на­се­ле­ни­ем 1,5 миллиона человек. С 1939 года от­но­ше­ния ме­ж­ду во­енными фор­ми­ро­ва­ния­ми Го­минь­да­на и КПК ста­ли обо­ст­рять­ся. В ию­ле 1946 года го­минь­да­нов­ские вой­ска раз­вер­ну­ли ши­ро­кое на­сту­п­ле­ние про­тив ос­во­бо­ж­дён­ных рай­онов, в том числе и про­тив пограничного района Шэньси Ганьсу Нинся. К мар­ту 1947 года они за­хва­ти­ли зна­чительную часть рай­она и город Янь­ань. Од­на­ко уже в апреле 1948 года На­род­но-ос­во­бо­ди­тель­ная ар­мия Ки­тая, дей­ст­во­вав­шая под руководством КПК, вер­ну­ла за­ня­тые Го­минь­да­ном тер­ри­то­рии. По­сле об­ра­зо­ва­ния КНР в 1949 году пограничный район Шэньси Ганьсу Нинся был уп­разд­нён и во­шёл в со­став Северо-Западного во­енно-административного рай­она.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)