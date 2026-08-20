ШЕНШИН ВАСИЛИЙ НИКАНОРОВИЧ

Биография и военная служба

Происходил из дворянского рода Орловской губернии. В 1786 г. приписан на воинскую службу в лейб-гвардии Измайловский полк. Начал служить с декабря 1797 г. Участвовал в военной кампании русской армии в составе III антифранцузской коалиции в Австрии. Сражался в битвах под Гутштадтом, Гейльсбергом и Фридландом против французов во время IV антифранцузской коалиции. В битве при Фридланде получил ранение. В 1809 г. Василий Никанорович получил звание полковника и продолжил службу в Архангелогородском мушкетерском полку, который в это время входил в состав Дунайской армии, сражавшейся на фронтах Русско-турецкой войны 1806 – 1812 гг. Во время осады турецкой крепости Журжи, находившейся на р. Дунай, Шеншин получил ранение. В июне 1811 г. Василий Никанорович стал шефом Архангелогородского пехотного полка, по-прежнему входивший в состав Дунайской армии и находившийся в составе 1-й бригады 8-й пехотной дивизии 2-го корпуса генерала П.К. Эссена и игравший вспомогательную роль во время основных событий Отечественной войны 1812 г. Дунайская армия лишь к концу года вступила в соприкосновение с неприятелем, так Шеншин встретился с врагом в сражении под Волковыском 14-16 ноября 1812 г. В дальнейшем части Дунайской армии приняли участие в Заграничном походе русской армии 1813-1814 г и полк был включен в состав 10-го пехотного корпуса Силезской армии. За проявленную отвагу в сентябре 1813 г. Василий Никанорович получил звание генерал-майора. При штурме деревни Гросс-Пот Шеншин был ранен пулей в живот и получил орден Св. Георгия 3-й степени. В 1814 г. в боях на территории Франции получил второе ранение картечью в правую руку. В июне-июле 1815 г. 2-я бригада 8-й пехотной дивизии под командованием Василия Никаноровича заблокировала французский гарнизон в крепости Мец. После войны командовал несколькими военными подразделениями, с марта 1825 во главе 1-й бригады 1-й гвардейской пехотной дивизии, сохранившей верность Николаю I во время восстания декабристов 1825 г. Более того в этот день один из декабристов, князь Д.А. Щепин-Ростовский ударил саблей Шеншина, попытавшегося помешать ему выводить из казарм солдат Московского полка. В августе 1826 г. Шеншин получил звание генерал-лейтенанта. В начале Русско-турецкой войны 1828 – 1829 гг. Василий Никанорович возглавлял штаб, занимавшийся операцией русской армии по блокаде Варны, а затем командовал 1-й гвардейской пехотной дивизии. В 1831 г. Шеншин участвовал в подавлении Польского восстания , в походе скончался от халеры. Похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.