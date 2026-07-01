ШЕНШИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Биография, военная карьера и служба в комитете по освобождению крестьян

Происходил из дворянского рода Орловской губернии, сын генерал-адъютанта Василия Никоноровича Шеншина. Крещение Николая проходило в Зимнем дворце, причем его крестниками были император Николай I и Мария Феодоровна. После смерти Василия Никаноровича в 1831 г. император оплатил все долги семьи и назначил его детям пенсию. Шеншин учился в Пажеском корпусе , где был среди первых учеников. 10 августа 1845 г. поступил в звании корнета в лейб-гвардии Гусарский полк. Участвовал в «венгерском походе» русской армии, направленной императором Николаем I на подавление революции в Австрийской империи. После возвращения из похода, с 20 сентября 1849 г. Шеншин стал адъютантом военного министра А. И. Чернышева . Неоднократно выезжал в служебные командировки. В 1850 г. женился на Евгении Сергеевне, сестре В.С. Арсеньева. В 1852 г. Николай Васильевич находился в служебной поездки и встретился с А.С. Хомяковым в Москве, который оставил заметный след в его мировоззрение. После начавшейся Крымской войны летом 1854 г. Шеншин чудом смог добраться до коменданта крепости Бомарсунд, находившейся на Аландских островах, и окруженной превосходящими силами англичан и французов. Гарнизон крепости проявлял чудеса мужества и отваги, отражая атаки противника. Об увиденном Николай Васильевич лично доложил императору. Через некоторое время ему вновь удалось добраться до крепости и благополучно вернуться. 7 августа 1854 г. Шеншин стал флигель-адъютантом Николая I, но не был оставлен в столице и несколько раз ездил в осажденный неприятелем Крым. 17 августа 1856 г. получил чин полковника. Через год М.Н. Муравьев предложил ему отправиться вместе с ним для ревизии состояний средних губерний, в ходе поездки Шеншин побывал в Тамбове, Саратове, Самаре и др. городах, но командировка была прервана назначением его на должность вице-директора комиссариатского департамента, поэтому он незамедлительно выехал в столицу. Чиновничья служба совсем не прельщала Шеншина и в 28 февраля 1858 г. он ушел с должности. Генерал-губернатор Санкт-Петербургу Н.Н. Игнатьев предложил ему вступить в Секретный комитет, созданный в 1857 г. и занимавшийся проблемой улучшения быта крестьян. Николай Васильевич крайне энергично занимался порученным делом, отстаивал принцип освобождения крестьян непременно с земельными наделами. Летом 1858 г. он сильно простыл, но продолжал работу. Всего за три дня до своей кончины присутствовал на заседании комитета. 20 июня Николай Васильевич скончался и нашел упокоение на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.