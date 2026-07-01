ШЕНИН Сергей Юрьевич
Родился 1955 г. Окончил Саратовский государственный университет в 1986 г.
Кандидатская диссертация: Общинное развитие»: теория и практика (на примере Пакистана 1950-1960 гг. XX века) (1990).
Докторская диссертация: Американская программа «пункта -4» и ее роль в формировании послевоенного мирового порядка (1949-1953) (Саратов, 2000).
Доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений и внешней политики России Институт истории и международных отношений Саратовского государственного университета им Н.Г. Чернышевского.
Область интересов: История США и межд. отношений, История американской внешней помощи, история технической помощи, генезис холодной войны, эволюция послевоенного мирового порядка и глобальная безопасность, американо-советские/российские отношения
Сочинения: Американская программа «Пункта-4» (1949-1953 гг.) Саратов: СГУ, 2000;
The United States and the Third World: The Origins of the Post Relations and the Point Four Program. Commack. N. Y.: Nova Science Publishers. Inc, 2000;
Стратегия американской помощи слаборазвитым странам: дискуссии в контексте «Пункта-4» // Новая и новейшая история: Межвуз. сб. науч. трудов. Саратов, 2002. Вып. 20.;
Американская программа «Пункта-4»: люди и судьбы// Американский ежегодник, 2001. М., 2003.