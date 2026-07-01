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ШЕНИН Сергей Юрьевич

Родился 1955 г. Окончил Саратовский государственный университет в 1986 г.

Кандидатская диссертация : Общинное развитие»: теория и практика (на примере Пакистана 1950-1960 гг. XX века) (1990).

Докторская диссертация : Американская программа «пункта -4» и ее роль в формировании послевоенного мирового порядка (1949-1953) (Саратов, 2000).

Доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений и внешней политики России Институт истории и международных отношений Саратовского государственного университета им Н.Г. Чернышевского.

Область интересов : История США и межд. отношений, История американской внешней помощи, история технической помощи, генезис холодной войны, эволюция послевоенного мирового порядка и глобальная безопасность, американо-советские/российские отношения

Сочинения: Американская программа «Пункта-4» (1949-1953 гг.) Саратов: СГУ, 2000;

The United States and the Third World: The Origins of the Post Relations and the Point Four Program. Commack. N. Y.: Nova Science Publishers. Inc, 2000;

Стратегия американской помощи слаборазвитым странам: дискуссии в контексте «Пункта-4» // Новая и новейшая история: Межвуз. сб. науч. трудов. Саратов, 2002. Вып. 20.;

Американская программа «Пункта-4»: люди и судьбы// Американский ежегодник, 2001. М., 2003.