ШЕМЕЛИН ФЁДОР ИВАНОВИЧ

Кто такой Шемелин?

В исторических источниках сохранились сведения о московском купце Федоре Ивановиче Шемелине, который прошел сложный жизненный путь, побывав в самых различных местах Российской империи.

О ранних годах жизни Ш. сведений не сохранилось. Известно, что дата его рождения приходится на 1750-е гг., а местом рождения является г. Тобольск.

Сохранились данные о том, что Ш. выполнял разные поручения в Москве, Санкт-Петербурге, Кяхте, Иркутске и Охотске, бывал в Петропавловском порту и Бразилии.

В 1786 г. в «Наставлении» Г.И. Шелихова, которое касалось деятельности Российско-Американской компании (РАК), появилась запись о Ш. Здесь он упоминается в качестве приказчика. Предположительно, именно в этот год началась его служба на РАК.

Кругосветное путешествие

В 1803 г. началось кругосветное путешествие судна «Надежда» во главе с Ф.И. Крузенштерном. На этом корабле был и Ш. Он выполнял обязанности комиссионера РАК, находясь в подчинении камергера уполномоченного представителя РАК Н.П. Резанова.

На судне Ш. занимался снабжением, вел учет товаров – собственности РАК. Одновременно с этим Ш. вел наблюдения. На борту Ш. вел дневниковые записи, которые позднее стали ценным источником по кругосветному путешествию. Так, находясь на о-ве Тенериф, Ш. дал детальное описание местного ботанического сада, на о-ве Св. Екатерины – порта Ностра Синьоре дель Дестеро, сохранив ценные исторические сведения, данные о торговле.

В 1804 г. Ш. подробно описал Сандвичевы о-ва. Посетил о-в Оаху, Японию.

За проделанный труд Н.П. Рязанов хотел наградить Ш. золотой медалью на голубой кавалерской ленте ордена Св. Андрея, однако Ш. просил отложить награждение до приезда экспедиции в столицу.

В 1805 г. Ш. побывал в Макао, Кантоне, затем – у о-ва Св. Елены. 30 августа 1806 г. с прибытием судна в Кронштадт кругосветное путешествие было окончено.

Дальнейшая судьба

В 1807 г. Ш. перешел на службу в Иркутскую контору РАК, став ее правителем.

В 1816 – 1818 гг. Ш. опубликовал в столице свой дневник – «Журнал первого путешествия Россиян вокруг земли», насчитывавший два тома.

О последних годах жизни Ш. сведений не сохранилось. Точная дата смерти не установлена и предположительно определяется не ранее 1823 г.