ШЕЛУДЧЕНКО Владимир Петрович

Родился в 1944 г. Окончил Дагестанский государственный университет в 1972 г.

Кандидатская диссертация : Деятельность германской социал-демократии в коалиционных правительствах Пруссии (1918–1932 гг.) (1976).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры новой, новейшей истории и методологии Факультета истории, политологии и права, политологии и права Московского государственного областного университета.

Область интересов : Внутренняя и внешняя политика современной Германии.

Сочинения: Германо-российские отношения в первой половине 90-х гг. ХХ в. // Проблемы современного развития стран Зап. Европы. Вып. 1. М., 2001;

Германо-российские отношения во второй половине 90-х гг. ХХ в. // Проблемы современного развития стран Зап. Европы. Вып. 2. М., 2002;

Экономическое сотрудничество между ФРГ и Россией в 90-е гг. ХХ в.