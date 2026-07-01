ШЕЛКОТКАЦКАЯ ФАБРИКА БРАТЬЕВ САПОЖНИКОВЫХ

Текстильное производство, основанное в середине XIX века.

Создание и история

Создателем компании в 1837 году стал Григорий Григорьевич Сапожников. С середины XIX века фирма занималась производством ткани для отделки дворцов, шила знамена и штандарты. Словом, выполняла правительственные, придворные заказы.

После смерти Сапожникова-старшего фирму возглавили его сыновья Александр и Владимир. Именно они организовали фабрику братьев Сапожниковых в Московской губернии, при сельце Куракине, в 1875 году.

Техническое оборудование новой фабрики отвечало всем современным требованиям, самым высоким стандартам. Постоянно вводились все новые усовершенствования производства текстиля. Ярким примером могут служить механические ткацкие станки по выработке многоцветных тканей, которые используются и поныне.

Фирма выпускала разнообразные виды тканей, и на каждый находился свой покупатель. Так, легкие дамские ткани уезжали во французскую и английскую столицы, в модные мастерские. Парчу покупали бухарцы, монголы, тибетский Далай-лама. Был спрос и на ткани из шелка и бумаги для отделки мебели.

Продукция предприятия неоднократно удостаивалась высоких наград. Отмечались качество и красота тканей. В 1896 году состоялась Всероссийская выставка, по итогам которой фирма Сапожниковых получила право изображения на изделиях Государственного герба. Несколько раз на подобных и прочих выставках продукция предприятия получала Гран-при и золотые медали.

После смерти брата Владимир остался один во главе компании (это произошло в 1877 году). Он получил чин действительного статского советника и потомственное дворянство.

В 1912 году преобразовал компанию в паевое «Торгово-промышленное товарищество А. и В. Сапожниковых».

В 1919 году компания была национализирована, а производство остановлено. Все заработало вновь в 1922 году, а через год фабрика получила новое наименование – «Передовая текстильщица».

В настоящее время это ЗАО «Королёвская шёлковая фабрика “Передовая текстильщица”». Сейчас на ней производят технические ткани - парашютные (авиационная и космическая промышленность), фильтровальные (алюминиевая и фарфорофаянсовая промышленность) и т.д.