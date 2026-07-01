ШЕЛИХОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА

Ранние годы и замужество

Об одной из самых удачливых женщин-предпринимательниц написано многое. Она стала достойным компаньоном своего супруга – основателя Русской Америки Г.И. Шелихова.

Родилась Наталья Шелихова в 1762 г. в Охотске. Доподлинно неизвестна ее девичья фамилия. По одной версии он происходила из семьи Кожевниковых, по другой – Трепезниковых.

О полученном Ш. образовании также неизвестно. В возрасте тринадцати (возможно – четырнадцати) лет Ш. вышла замуж за Г.И. Шелихова.

Вместе с супругом Ш. побывала в Русской Америке. В 1783 – 1784 гг. они совершили поездку на Алеутские и Командорские о-ва. Здесь родилась их дочь Авдотья. Два года провели на о-ве Кадьяк. В 1787 г. семья вернулась в Иркутск.

В декабре 1787 г. супруги выехали в столицу, но без детей. Вскоре они вернулись домой. Семья проживала в Иркутске, где выстроила деревянный дом в приходе Тихвинской церкви.

После отъезда Г.И. Шелихова в 1789 г. в Охотск на плечи Ш. легли заботы по решению хозяйственных вопросы. Фактически она была первым помощником своего мужа, вела переговоры с купцами.

После свадьбы старшей дочери Шелиховых Анны и Н.П. Резанова семья получила возможность продвигать свои идеи при дворе.

Деловая вдова

После смерти 20 июля 1795 г. Г.И. Шелихова управление делами семейства перешло в руки Ш. Иркутский магистрат не возражал против этого. Однако часть купцов выступила против. Ш. была вынуждена писать Екатерине II.

В результате разногласий между родственниками Г.И. Шелихова и его компаньонами, которые продлились около двух лет 19 июля 1797 г. Ш. согласилась на свое 50-ти процентное участие в новой «Американской Голикова, Шелихова и Мыльникова компании». В этот же год Ш. выдала свою дочь Авдотью замуж М.М. Булдакова, что укрепило ее позиции в купеческой среде. С отъездом в ноябре 1797 г. компаньона Голикова в столицу семья Мыльниковых перешла на сторону Ш. А 10 ноября 1797 г. Ш. за заслуги мужа в освоении Северной Америки удостоилась дворянского достоинства.

С подписанием 3 августа 1798 г. в Иркутске официального документа возникала «Соединенная американская компания». Положения Устава были не выгодны Ш. Используя своих зятьев, она подала прошение на имя Коммерц-коллегии и Павла I. 8 июля 1799 г. император подписал указ о создании Российско-Американской компании (РАК). Положения были составлены в интересах Ш. – представитель семьи Шелиховых должен быть обязательно входить в число директоров компании.

Со 2 декабря 1799 г. верховное правление РАК в столице перешло к зятю Ш. Н.П. Резанову. Другой зять – М.М. Булдаков – более двадцати лет входил в число главных директоров РАК.

Умерла Ш. в 1810 г. и была похоронена в г. Москве на кладбище Донского монастыря.

Семья

Ш. родила десять детей.