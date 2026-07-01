ШЕЛИХОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

Образование и начало карьеры

Григорий Шелихов родился в 1747 г. в г. Рыльске Севской провинции Белгородской губернии в зажиточной купеческой семье. Получил домашнее образование. С детских лет занимался коммерцией, начав с торговых отношений с сибирскими хозяйственниками.

В 1773 г. состоялся переезд Ш. в Иркутск. Здесь он работал у купца И.Л. Голикова на должности приказчика, но уже в 1774 г. смог организовать свое дело, объединившись с якутским купцом П. Лебедевым-Ласточкиным. Ш. видел перспективы от пушного зверя и занялся ловлей морского бобра. В 1777 г. он отправил на Курильские о-ва и к берегам Японии судно, которое должно было произвести разведку мест будущего забоя бобра, песцов, морских котиков. Очередная экспедиция с аналогичной целью состоялась к Алеутским о-вам.

Ш. активно создавал новые торгово-промысловые компании. В 1776 – 1783 гг. он вошел в число участников и соучредителей 10 торговых компаний. В 1781 г. Ш. совместно с купцами Голиковыми, которые и сподвигли его на переезд в Сибирь, создал Северо-Восточную компанию, которая занималась пушным промыслом на Алеутских о-вах и у берегов Северной Америки.

Дальние странствия

В 1775, 1778 – 1779 гг. Ш. совершил две поездки в Охотск. В дальнейшем география его путешествий расширилась, и уже в 1783 г. он прибыл на о-в Беринга (Командоры), затем – на о-в Уналашка. В 1784 г. на о-ве Кадьяк Ш. основал здесь поселение – будущую столицу Русской Америки. На северо-западных берегах залива Аляска им были основаны еще несколько поселений. Началось строительство Русской Америки.

Труды Ш. были отмечены на разных уровнях. В 1788 г. он получил золотую медаль и серебряную шпагу, а также звание «именитого гражданина» (после его смерти жена и дети «за заслуги отца» получили дворянство).

В конце 1780-х – начале 1790-х гг. управление делами в Русской Америке Ш. передал А.А. Баранову. Началось строительство школы, церкви, музея. Одновременно организовывались русские поселения на Курильских островах. Замыслы Ш. были поистине грандиозны – налаживание торговли с Китаем, Японией и другими ближайшими государствами. В 1791 г. Ш. основал «Северо-Восточную компанию» в Русской Америке, которая в 1799 г. получила новое наименование – Русско-Американская торговая компания. С 1793 г. – член-корреспондент Вольного экономического общества.

Экспедиции

Многое сделал Ш. для изучения региона. Выполняя его поручение, в 1786 г. Г. Прибылов обнаружил небольшой архипелаг, который получил наименование своего первооткрывателя. В 1788 г. Д. Бочаров и Г. Измайлов открыли около 800 км материкового берега залива Аляска от п-ова Кенай до бухты Литуя. Привезенные данные были использованы Ш. для подготовки первой этнографической характеристики кадьякских эскимосов, индейцев Аляски и прибрежных островов. И самое главное – стараниями Ш. состоялось фактическое включение Алеутских о-вов и Аляски в число российских земель.

Ш. выделял средства на экспедиции. В 1791 г. Д.И. Бочаров произвел описание северного берега Аляски, О. Худяков – восточной группы Лисьих островов. В 1791 – 1793 гг. А.А. Баранов предпринял путешествие вокруг о-ва Кадьяк, по Кенайскому и Чугацкому заливу.

Создатель Русской Америки так и не увидел результатов своих усилий. 20 июля 1795 г. он скончался в Иркутске и был похоронен на территории Знаменского монастыря.

Семья

Супруга – Наталья Алексеевна Шелихова.