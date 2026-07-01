ШЕЛГУНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Публицист, литературный критик, участник революционного движения 1850-1860-х гг., ученый-лесовод.

Детство и юность

Отец будущего публициста, Василий Иванович Шелгунов, продолжая семейную традицию, был воспитанником Морского корпуса. Впоследствии состоял на гражданской службе, посвящая свободное время музыке и охоте. Был настоящим ценителем оружия - его знания воплотились в книге «Способ доводить охотничьи и всякого рода ружья до совершенства. С присовокуплением главных правил увеличивать силу всякого ружья противу прежнего действия», выдержавшей два издания. Василий Иванович погиб во время охоты, когда Николаю было всего три года. Семья оказалась в тяжелом положении. Сведения о матери крайне скудны, известно, что она была немкой.

Маленький Коля в четыре года был отдан в Александровский кадетский корпус для малолетних. Затем с 1833 г. продолжил свое образование в Лесном институте. Во время учебы благодаря влиянию преподавателей русского языка увлекся статьями О.И. Сенковского и его «Библиотекой для чтения». В остальном пребывание в институте было наполнено традиционными для подобного заведения суровыми порядками и военной муштрой. Завершив обучение в 1840 г. в чине подпоручика и звании лесного таксатора, Шелгунов получил работу на Лосиноостровской лесной даче, а затем в Лесном департаменте.

Годы становления

Служба в последнем позволила молодому человеку познакомиться с сельским бытом, впечатления от которого стали пищей для литературного творчества. Однако его первые публикации были посвящены именно вопросам лесоводства и лесоустройства. Примечательно, что эти статьи по специальности вышли в «Библиотеке для чтения» (1846) и в «Сыне Отечества» (1847-1848) – изданиях, которыми Шелгунов интересовался еще в юности.

Новая глава в профессиональной и публицистической жизни Николая Васильевича связана с его переводом в Самару в 1849 г. Здесь он работал над историей лесного законодательства в Российской империи, удостоившись впоследствии за этот труд премии Министерства Государственных имуществ. Помимо исполнения служебных обязанностей и исследовательской деятельности в истории Самары он отметился и как активный участник светских вечеров. В этот период особенно ярко проявился его интерес и дарование к музыке – Николай Васильевич стал дирижером любительского оркестра.

В 1850 г. на некоторое время вернулся в столицу, чтобы сочетаться браком со своей двоюродной племянницей Людмилой Петровной Михаэлис. Возвращение супругов в Самару было омрачено масштабным пожаром, уничтожившим часть города, в том числе, и дом, где проживал Николай. Впоследствии пара устроилась в небольшой квартире, ставшей местом встречи и бурных дискуссий передовой местной молодежи. В остальном жизнь Николая Васильевича была распределена между командировками по губернии, особо частыми в летний период, и публицистической деятельностью. Его заметки и воспоминания об этом периоде жизни представляют не только литературную ценность, но также являются важнейшим источником по изучению городского и сельского быта Самары и Заволжья. В ракурсе его внимания также находились проблема крепостного права, психология местного чиновничества, нравы дворянства и городского населения.

В 1853 г. добился перевода в Петербург, где совмещал работу в Лесном департаменте и преподавание в Лесном институте. Вскоре состоялось его знакомство с Н.Г. Чернышевским и М.Л. Михайловым, которое положило начало крепкой дружбе. В 1856 г. Шелгунову предложили место в Лисинском учебном лесничестве. Воспользовавшись необходимостью тщательной подготовки к предстоящим лекциям, он выхлопотал заграничную командировку. Эта поездка оказала сильнейшее влияние на личность Николая. Помимо встречи с европейским бытом и иной ментальностью, он знакомится с различными людьми, живущими передовыми идеями того времени. Оказавшись в Париже, Шелгунов и его жена посещали кружок Женни д`Эпикур, где основной темой встреч были проблемы женской эмансипации. Тогда же состоялось знакомство с работами А.И. Герцена. Вернувшись в 1857 г. на родину, он получил назначение при министре государственных имуществ М.Н. Муравьеве, с которым в составе ревизионной комиссии отправился в экспедицию по России. В поездке зарекомендовал себя наилучшим образом, и по возвращению в столицу получил назначение начальником IV отделения Лесного департамента. Чиновник не оставляет и публицистическую деятельность, становится редактором газеты «Лесоводство и охота».

В 1858-1859 гг. состоялась вторая заграничная поездка, во время которой Шелгунов продолжал лесоводческие исследования, работал над проектом преобразований и создания высшего учебного заведения в области лесоводства, а также внимательно и сочувственно следил за развитием революционных идей. Тогда же состоялись его встречи с А.И. Герценом в Лондоне и Париже, началось сотрудничество с журналом «Русское слово». В 1861 г. представил проект изменения Лесного устава, работа над которым не была завершена и, вероятно, способствовала тому, что Шелгунов подал в отставку, которая была принята в 1862 г. Тогда же начинается новый этап в его литературной деятельности.

Революционное движение

1861 г. отмечен в жизни Николая Васильевича несколькими важными событиями – в «Русском слове» напечатана его статья «Рабочий пролетариат в Англии и Франции», он становится совладельцем газеты «Век». Переломным этот год стал и для личной жизни – в 1861 г. жена Людмила ушла к поэту Михаилу Михайлову. В том же году литератор участвовал в распространении прокламаций к народу и армии. В результате был арестован в Нерчинске, затем препровожден в столицу, где оставался в заключении в Петропавловской крепости до 1864 г. После этого был выслан в Вологодскую губернию за «вредный образ мыслей», где жил на поселении вплоть до 1869 г.

Несмотря на арест и ссылку, продолжал активно писать для «Русского слова», хотя цензура с не меньшим усердием противодействовала публикации его статей. С 1866 г. сотрудничал с журналом «Дело». В 1869 г. получил разрешение поселиться в Калуге, затем в 1874 г. - переехать в Новгород, а потом и в Выборг. В конце 1870-х смог вернуться в Санкт-Петербург. С 1880 по 1883 г. редактировал «Дело», пока не был выслан в Выборг.

В целом, литературная деятельность Шелгунова в 1860-1870-е гг. носила пропагандистский характер, хотя стоит также отметить его фельетоны «Заметки провинциального философа» и «Письма о воспитании». Литературные работы писателя пользовались большой популярностью, и уже в 1872 г. были изданы три тома «Сочинений Шелгунова».

1880-е г. отмечены непринятием мыслителей и деятелей революционного движения. Литератор прекращает сотрудничество с «Делом», тональность его статей и заметок меняется – большее внимание он уделяет «Очеркам русской жизни», издававшимся в «Русской мысли». Подорванное во время ссылок здоровье в этот период резко ухудшилось. Однако Николай Васильевич продолжал активно писать. Его наследие составляют публикации на самые разнообразные темы, от исторических до социально-экономических.

Скончался в 1891 г. от туберкулеза.