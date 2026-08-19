ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ МУЗЕЙ

Шелаболихинский районный музей.

Здание районного музея, является памятником истории и архитектуры, прежде торговая лавка, было построено в 1917 году новониколаевским предпринимателем Трофимом Степановичем Лобастовым. Открытие музея состоялось 24 мая 1994 года. В музее открыто 4 выставочных зала «История района»; «Живая старина жива»; «Выставочный зал»; «Русская изба».

Большой интерес вызывают у посетителей выставки открытого хранения фондов музея, архивные документы и подлинные экспонаты знакомят посетителей с историей развития района, начиная с XVIII века до наших дней. При музее с 1994 года действует клуб «Общение», который к настоящему времени объединяет около 30 человек. В 2014 году начал работу клуб «Контакт», целью деятельности которого - социальная адаптация инвалидов и детей из неблагополучных семей.

Музей является методическим центром для сельских школ. Он оказывает практическую помощь школьникам и студентам, консультирует по составлению исторических справок по истории района и края. С 2012 года Шелаболихинский районный музей принимает участие в культурной акции «Музейная ночь».

Иллюстрации:

Шелаболихинский районный музей.