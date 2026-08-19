ШЕХТЕЛЬ ФЁДОР ОСИПОВИЧ

Российский архитектор и живописец, один крупнейших представителей модерна в русской архитектуре.

Федор Шехтель родился 7 августа 1859 года в Петербурге в семье инженера Осипа Шехтеля и Розалии (Дарье) Гетлиб. В 1866 году семья Шехтелей переехала в Саратов, где отец будущего архитектора занялся организацией театральных постановок. В феврале 1867 года Осип Шехтель скоропостижно скончался и семья осталась без средств к существованию. Младший брат архитектора Виктор-Иоанн был отдан на воспитание в другую семью, старший отправлен на учебу в школу в Николаевском городке. В 1871 году мать Шехтеля устроилась работать экономкой у Павла Третьякова. Федор, оставшийся жить в Саратове у друзей семьи Жегиных, в том же году поступил во второй класс мужской гимназии. В 1873 году Шехтель поступил в подготовительное училище местной семинарии, которое закончил в 1875 году.

После окончания училища Шехтель переезжает в Москву, где поступает на архитектурное отделение Училища живописи, ваяния и зодчества. В Москве зодчий начинает работать в мастерской А.С. Каминского, вместе с которым вскоре начинает работать над проектами зданий. Плодом их совместного творчества стал проект фасада Исторического музея, усадьбы Глебовых-Стрешневых и др.

Напряженный рабочий график не давал архитектору возможности полноценно посещать занятия, из-за чего он был в 1878 году отчислен из училища. В 1883 году Шехтель начинает работать с антрепренером Лентовским, для которого он построил театр «Антей» в Москве и «Кинь-грусть» в Петербурге. В это же время Шехтель сотрудничал со сценографом Большого Театра Карлом Вальцем, для которого он разрабатывал декорации и костюмы к спектаклям. В 1883 году Шехтель также занимался оформлением коронации Александра III. Параллельно с этим он активно занимается книжной иллюстрацией, работая среди прочего над «Пестрыми рассказами» Чехова и «Записками охотника» Тургенева. В конце 1886 году Шехтель становится преподавателем «Классов изящных искусств» Гунста.

В 1887 году женится на дочери своего бывшего попечителя Наталье Жегиной. Их брак продлится вплоть до самой смерти архитектора.

В 1890-х годах Шехтель сосредотачивается на архитектуре. Его творческий стиль становится более эклектичным, в нем начинают преобладать готические и псевдорусские мотивы. Среди наиболее заметных работ архитектора в этот период особняк Морозовой на Спиридоновке, Рябушинского на Малой Никитской улице, Ярославский вокзал в Москве и др. В 1900 году архитектор начинает тяготеть к модерну, к 1910-м годам проекты Шехтеля становятся более сдержанными и простыми, что особенно проявляется в собственном доме архитектора на Большой Садовой.

В 1915 году Шехтель принимает православие, сменив имя с Франца на Федора. После революции он занимается преподаванием, став профессором во ВХУТЕМАСе. В 1920 году становится главой художественной-производственной комиссии Научно-технического отдела Высшего Совета народного хозяйства, в которой он занялся внедрением художественных решений в различных областях промышленности. В 1922-1924 годах он работал над проектами памятников 26 бакинским комиссарам, мавзолея Ленина, возглавлял архитектурный подотдел Днепростроя. Однако весной 1925 года здоровье архитектора ухудшается, он вынужден прекратить активную профессиональную деятельность.

7 июля 1926 года Федор Шехтель скончался от рака желудка. Могила архитектора находится на Ваганьковском кладбище.