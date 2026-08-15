ШЕФФЕР ВАЛЕРИАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Российский филолог-классик.

Происхождение и образование.

Сын проф. медицины А.А. Шеффера. Учился в Киевской гимназии. В мае 1884 г. окончил курс историко-филологический факультет в Киевском университете Св. Владимира в степени кандидата, — ученик Ф. Г. Мищенко. Гл. обл. его науч. занятий – древнегреческая история. Выпускное сочинение Ш. «Очерки греческой историографии» (вып.1, Киев, 1883—1884) посвящено началу исторической традиции у греков. В нем были собраны и изучены данные о пяти логографах – Ксанфе, Гекатее, Акусилае, Хароне и Ферекиде, причем очерк о каждом их них открывался подборкой сохранившихся от соч. данного писателя фрагментов с переводом. Три года провел за границей, совершенствуясь в различных областях классич. филологии, в частности, под рук. проф. К. Роберта в Берлинск. университете.

Научная деятельность и университетская карьера.

Получил степень магистра древнеклассической филологии и начал читать лекции по древним языкам в звании приват-доц. в Московском университете. Вскоре Ш. приступил к изучению афинской истории, и прежде всего афинск. государственности, а доп. стимулом послужило обнаружение и опубликование в 1891 аристотелевской «Афинской политии». С этих пор исследование гос. структуры древ. Афин становится главной темой науч. занятий Ш. Этой проблеме была посвящена его докт. дисс., защищенная в 1892, но опубликованная ранее: «Афинское гражданство и народное собрание» (Уч. зап. МУ, 1891, вып. 18). Ш. стремился охватить в рамках большого трехчастн. тр. все гл. аспекты др.-греч. государственности. Подготовлена и опубликована была только первая часть этого труда, в составе двух больших глав, где трактовались общие основы антич. гос-ва и древнейшая орг-ция афинск. общины. По защите дисс. Ш. был назначен профессором Московского университета по каф. классич. филологии. Ш. неоднократно возвращался к истории афинск. демократии в ряде статей очеркового и историографич. характера в рус. и нем. изд. (в «Филологическом обозрении», «Berliner Philosophische Wochenschrift», «Bursian's Jahresbericht»). Ш. написал также ряд обстоятельных статей для нем. Реальн. энциклопедии А.Ф. фон Паули и Г. Виссовы («Архонты» – со списком афинск. архонтов, «Демы» – со списком афинск. демов, «Демократия»), а также «Дом Веттиев». Похоронен на кладбище Донского монастыря.