ШЕБУНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Историк, исследователь русской и западноевропейской общественной мысли; литературовед; археограф; краевед; исследователь отношений России со странами Ближнего Востока.

Происхождение и дореволюционная деятельность.

Родился в дворянской семье. Окончил 3-ю Петербургскую гимназию (1905) и Историко-филологический факультет СПбУ (1912). Участник студенческого движения, член с.д. партии (меньшевиков) с 1906 г. В 1911 г. за участие в революционном движении отправлен в административную ссылку в Вильно на два года. Диплом об окончании СПбУ получил в 1913 г. по возвращении из ссылки. Со студенческих лет основной темой в научном творчестве Ш. была история общественного движения при Александре I, в частности, политические биографии “либералистов” и “русских европейцев” по взглядам братьев Александра, Николая и Сергея Тургеневых. В конце 1914 г. был арестован и отправлен в ссылку в с. Кежма Енисейской губернии.

Меньшевик.

В 1917 г. по возвращении из ссылки в Петроград он вошел в меньшевистскую группу Г.В. Плеханва «Единство», активно занимался редакторской и публицистической деятельностью. В 1917 г. редактор "Солдатского вестника", "Известий" Петросовета; участвовал в разборе рукописных собраний и личных библиотек членов Императорского дома.

В советское время.

В 1919-29 гг. преподавал в школе. С 1926 г. доцент ЛГУ, науч. сотрудник НИИ РАНИОН. Арестован 18 октября 1929 г. в связи с "делом Академии наук" (по некоторым сведениям, ранее, весной 1929, арестован за организацию ист. кружка школьников). 10 мая 1931 г. приговорен к 5 годам ИТЛ (ст. 58-11 УК РСФСР). Постановлением Коллегии ОГПУ от 9 сент. 1933 досрочно освобожден. Вернулся в Ленинград, где занимался литературной работой по договору для ИРЛИ АН СССР: готовил к публикации дневники и переписку братьев Тургеневых, которая по его археографическому плану должна была охватывать 8-9 томов и продолжать многотомную серию публикаций тургеневского архива 1911-1921 гг. Однако успел опубликовать лишь один том писем Н.И. Тургенева к С.И. Тургеневу (1811-1824) (М.-Л., 1936), остальные подготовительные материалы этого издательского проекта остались в личном архиве ученого, из-за нового ареста от 10 февраля 1938 г. УНКВД ЛО (ст. 58-8, 17-58-8, 58-10, 11 УК РСФСР - "за участие в антисов. меньшевистской организации"; по одному делу с С. И. Ковалевым, М. Н. Мартыновым и др. историками). 19 октября 1940 г. приговорен Особым Совещанием при НКВД СССР по статье 58-8, 58-10, 11 к 8 годам ИТЛ. Отправлен в Онеглаг (Архангельской обл.). Умер в лагере 25.11.1942. (По другим данным: расстрелян в 1940 г.). Реабилитирован в 1956 г.