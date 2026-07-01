ШЕБУЕВ ВАСИЛИЙ КОЗЬМИЧ

Русский художник, академик, ректор Академии художеств .

Образование. Начало творчества

Отец Василия служил вахтером при кронштадтских магазинах Адмитралтейств-коллегии. Художественные наклонности и тяга мальчика к рисованию обнаружились в раннем детстве, и в возрасте 5 лет родители отправили его в столицу для учебы в Академии художеств.

В 1791 г. Василий в качестве специальности выбрал историческую живопись. Его преподавателями стали Акимов и Угрюмов. Шебуев делал успехи и получал медали. В 1797 г. художник выпустился с отличным результатом - малой золотой медалью, аттестатом первой степени и званием художника XIV класса. Кроме того, как одного из лучших выпускников, его оставили при альма-матер пенсионером и помощником преподавателя в натурном классе. Уже через год он начал сам преподавать рисование младшим ученикам.

В 1803 г. Академия организовала для молодого живописца поездку в Рим для совершенствования мастерства.

Дальнейшее творчество

Спустя три года Шебуев вернулся на родину. Ему поручили заняться оформлением Казанского собора в Петербурге. Некоторые композиции убранства здесь принадлежат кисти Василия Козьмича.

В 1807 г. он стал академиком исторической живописи. Звания адъюнкт-профессора удостоился за картину поистине масштабного размера «Петр Великий в сражении при Полтаве». С 1812 г. был профессором, в 1832 г. стал ректором АХ, с 1842-го - заслуженным ректором. Служил главным преподавателем рисования в училищах под ведомством императрицы Марии, возглавлял Императорскую шпалерную мануфактуру, имел титул придворного живописца. В 1844 г. занимался наблюдением за оформлением Исаакиевского собора.

В 1815 г. Шебуев женился на дочери гравера Михаила Ивановича Тверского Елизавете. В браке родилось 6 детей. В 1843 г. супруга скончалась, и спустя 4 года Василий Козьмич женился на Варваре Ивановне Вольховской.

Художник писал в основном работы исторической и религиозной тематики, рисунок его отличался академизмом. Поздние портреты, написанные им, ближе к реалистическим тенденциям.

Будучи преподавателем Академии, во многом повлиял на становление таких художников, как Брюллов, Бруни, А. Иванов.

Скончался в 1855 г. от холеры. Погребен в Петербурге.