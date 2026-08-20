ШЕБЕКИНСКИЙ МУЗЕЙ

На протяжении многих лет одним из ведущих районных музеев на Белгородчине считается Шебекинский историко-художественный музей.

Он славится богатыми фондовыми коллекциями, высоким уровнем исследовательской работы, интересными выставочными и культурно-образовательными проектами.

Экспозиция музея состоит из пяти залов и отражает основные исторические события, происходившие на территории края с древнейших времен до современности.

Предметы ушедших эпох погружают посетителей в прошлое, распахивают двери в удивительный мир русской истории и самобытной слобожанской культуры.

Кости мамонта и каменные топоры, предметы из древних захоронений и исчезнувших городов, оружие скифов и славян, старинные деньги и награды, фотографии дореволюционного Шебекино, картины известных художников. Его собрание насчитывает сегодня 36 тысяч экспонатов.

Сотрудники музея ведут активную исследовательскую и поисковую работу. Ее итогом становятся многочисленные публикации в научных сборниках и средствах массовой информации, доклады на региональных и международных конференциях в Белгороде, Харькове, Курске . Большое внимание уделяется работе с подрастающим поколением.

Интересные культурно-образовательные мероприятия, музейные уроки, пешеходные экскурсии пользуются успехом и всегда востребованы среди школьников и педагогов. Ежегодно музей посещает более 30 тысяч горожан и гостей города.

Иллюстрации:

Шебекинский историко-художественный музей.