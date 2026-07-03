ЩУСЕВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Российский архитектор. Заслуженный архитектор СССР (1930), академик Академии художеств (1910), академик АН СССР (1943).

Родился в семье смотрителя богоугодных заведений. Учился в Петербургской Академии художеств (1891-1897), по окончании академии участвовал в экспедиции в Среднюю Азию, где занимался изучением древних памятников Самарканда. В 1888-1899 годах также посетил Австрию, Англию, Бельгию, Италию, Францию и Тунис, во Франции в 1898 году учился в художественной академии Жюлиана. Первый заказ получил в 1895 году (надгробие для могилы генерала Д.П. Шубина-Поздеева).

С 1901 года на службе в Синоде, занимается проектированием и реконструкцией культовых сооружений, в т.ч. проектирует иконостас Успенского собора Киево-Печерской лавры (1901), руководит реконструкцией церкви св. Василия XII века в Овруче (1904). В 1902 году перестроил фамильный особняк графа Ю.А. Олсуфьева в Санкт-Петербурге, по его заказу спроектировал (1911) и построил храм свт. Сергия Радонежского на Куликовом поле (1913-1917). Нетривиальный проект Щусева с ассиметричным главным фасадом с элементами неорусского стиля по настоянию заказчика пришлось скорректировать.

По заказу великой княгини Елизаветы Фёдоровны для Марфо-Мариинской обители в Москве (1908-1912) Щусев спроектировал собор Покрова Богородицы и церковь Св. Марфы и Св. Марии в больничном корпусе (декоративные рельефы – С.Т. Коненков , роспись – М.В. Нестеров и П.Д. Корин ). За основу были взяты традиции новгородского и псковского церковного зодчества.

В 1910-е годы Щусев становится крупнейшим представителем неорусского стиля, признанным как в России, так и за рубежом. В Италии по проектам Щусева были построены храм Христа Спасителя в Сан-Ремо (1912-1913, архитектор Пьетро Агости) и церковь свт. Николая со странноприимным домом в Бари (1913-1915).

Одной из крупнейших гражданских построек Щусева стало здание Казанского вокзала. В 1911 году выполненный архитектором эскиз победил в конкурсе. Строительство началось в 1913-м, неоднократно прерывалось во время Первой мировой войны . В 1919 году здание было сдано в эксплуатацию, но строительство было окончено лишь в 1940 году. Оригинальными творческими ходами Щусева стали нарочитое нарушение симметрии и создание башни, соединившей в себе черты знаменитой башни Сююмбике в Казани и Боровицкой башни Московского кремля. Щусев ушёл от общепринятого представления о вокзале как о соединении элементов промышленного и дворцового сооружения и представил его как единый «городок», комплекс нескольких зданий, объединённых вертикальной доминантой угловой башни.

В 1918-1925 годах Щусев принимал участие в разработке плана реконструкции Москвы («Новая Москва»). Его план предполагал сохранение кольцевой застройки города и радиально-кольцевой схемы движения транспорта, при этом он планировал сохранить исторический центр города, а административный центр перенести на Петроградское шоссе (современный Ленинградский проспект). В 1924-1925 годах идеи Щусева подверглись жёсткой критике и в дальнейшем были пересмотрены. Тем не менее, в 1924-м он получил важнейший заказ на строительство мавзолея В.И. Ленина (январь 1924-го – временный деревянный мавзолей, весна 1924-го – постоянный деревянный мавзолей с двумя боковыми трибунами, октябрь 1930-го – каменный мавзолей с отделкой из тёмно-красного гранита и чёрного лабрадора). В 1922-1923 годах Щусев – главный архитектор Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки в Москве, в 1922-1930 годах – председатель Московского архитектурного общества.

Начиная со 2-й половины 1920-х, многие работы Щусева выполнены под влиянием конструктивизма: здания Наркомата земледелия (1928-1933), Механического института им. Ломоносова (1930—1934, оба в Москве), НИИ курортологии и физиотерапии в Сочи (1927—1931). Ещё одной значительной работой этого времени является здание Центрального дома культуры железнодорожников (1927). Ставший во многих отношениях новаторским проект Центрального телеграфа (1926), выполненный в конструктивистском духе, не был реализован. В 1926-1929 годах Щусев – директор Государственной Третьяковской галереи. При нём проведена реконструкция музея, к главному корпусу галереи пристроено новое здание.

В 1930-е годы Щусев возглавлял 2-ю архитектурную мастерскую Моссовета. Под его руководством разрабатывались проекты реконструкции и застройки районов бывшей пл. Триумфальных ворот (ныне Триумфальная пл.), Большой Садовой ул., Кудринской пл., Ростовской и Смоленской набережных, проектировались жилые дома, в т.ч. артистов ГАБТ в Брюсовом пер. и сотрудников АН СССР на Ленинском пр. Под руководством Щусева пересмотрен первоначальный проект строительства гостиницы «Москва» (1933-1935; авторы первоначального проекта – Л.А. Савельев и О.А. Стапран). Характерной чертой нового здания стала ассиметричность его главного фасада. По проекту Щусева строится Большой Москворецкий мост (1936-1938).

В 1937 году с письма Савельева и Стапрана в газету «Правда» начинается крупная кампания в прессе против Щусева, тот вынужден оставить руководство 2-й мастерской Моссовета. Но ареста не последовало, и несколько месяцев спустя он назначен главным архитектором проектного управления АН СССР «Академпроект». На новой должности Щусев реконструирует здание НКВД на Лубянской пл. в Москве (1940-1946), по его проектам создаются здания филиала Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС в Тбилиси (1938), Большого театра оперы и балета им. А. Навои в Ташкенте (1938-1947), в которых успешно применены мотивы национального зодчества.

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и после её завершения Щусев разрабатывает проекты восстановления разрушенных городов: Истры (1942-1943), Новгорода (1943-1945), Кишинёва (1947). Последняя работа Щусева – оформление интерьера станции метро «Комсомольская-кольцевая» (открыта в 1952).

А.В. Щусев – основатель и первый директор Республиканского музея русской архитектуры (1946-1949; ныне Государственный музей архитектуры, с 1964 года носит имя Щусева). Преподавал в Строгановском художественно-промышленном училище (1913—1918), Вхутемасе (1920—1924), Московском архитектурном институте (1948—1949) и др. Автор более 200 научных работ, затрагивающих широкий круг проблем архитектуры. Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1946, 1948, 1952). Награжден орденом Ленина, другими орденами и медалями.