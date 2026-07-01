ЩУКИНЫ

Откуда пошли Щукины?

Щукины вошли в историю как представители купечества. Первое упоминание об этой фамилии относится к 1625 г., когда в писцовых книгах г. Боровска встречается Ивашко Иванов Щукин.

Первоначально Щ. были старообрядцами, но после 1812 г. стали православными.

В начале XIX в. Щ. – крупная династия купцов, известная не только в Боровске. Однако Отечественная война 1812 г. серьезно сказалась на будущем этой фамилии. Часть семьи осталась в Боровске, другая – переехала в Москву. Последние – купец И.В. Щукин и его сыновья П.И. и С.И. Щукины, крупные московские меценаты. Тем не менее, московские писцовые книги сохранили записи о Щ. еще с конца XVIII в. Речь идет о 1787 г.

Московские Щукины

О Щ., обустроившихся в Москве, сохранилось много сведений. Это были предприниматели, коллекционеры, потомственные почетные граждане.

Иван Васильевич (1818 – 1890) – купец, владелец созданного в 1878 г. Торгового дома «И.В. Щукин с сыновьями».

Петр Иванович (1853 – 1912) – действительный статский советник, потомственный дворянин, известный коллекционер. Его страсть – старинное оружие, ключи, самовары, веры, ордена, иконы, рукописи и др. предметы, которые составили богатейшую коллекцию, насчитывавшую к 1905 г. более 40 тыс. экземпляров.

Петр Иванович увлекался историей, собирал сведения о государственных, общественных деятелях, представителях науки и культуры. Всего он сумел собрать 45 личных архивов. Коллекция Петра Ивановича располагалась в специально для этих нужд построенном здании. С 1895 г. созданный Петром Ивановичем музей стал доступен для массового посещения. В 1905 г. он передал Историческому музею все свое собрание и музей. Уже после смерти Щ. музей оказался закрыт, а в 1917 г. коллекция перебралась в здание Исторического музея.

Сергей Иванович (1854 – 1936) – купец 1-й гильдии, коммерции советник. Получив блестящее образование, в 1890 г. встал во главе торгового дома «И.В. Щукин с сыновьями». Был товарищем гильдейского старосты Московской купеческой управы, товарищем старшины и выборным Московского купеческого общества, выборным Московского биржевого общества и многих других обществ.

Сергей Иванович питал страсть к новому западному искусству. В его коллекции были французские импрессионисты и постимпрессионисты (К. Писсарро, К. Моне, П. Сезанн, П. Гоген, А. Матисс, П. Пикассо). Коллекция насчитывала более 200 работ. В 1908 г. картины стали доступны для посещения. С 1918 г. – в эмиграции, а его картины национализированы.

Дмитрий Иванович (1855 – 1932) – известный коллекционер. Собирал картины западно-европейских художников XIV – XVIII вв. Передал в дар Румянцевскому музею более 30 полотен. Его коллекция в 1918 г. также подверглась национализации.