ЩУКИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ (I)

Детские годы

Сергей Иванович Щукин родился 27 июня 1854 г. в Москве в купеческой старообрядческой семье. Отец – Иван Васильевич Щукин, известный в Москве фабрикант, старообрядец, коллекционер. Помимо Сергея в семье было еще трое братьев – Дмитрий, Иван и Петр.

Страдая от заикания, Сергей Щукин получил домашнее образование. После курса лечения в саксонской клинике у доктора Денгарта он три года был слушателем лекций в Практической коммерческой академии в Тюрингии (Германия), окончив ее в 1876 г.

Щукин – коллекционер

По возвращении в Москву присоединился к семейному предприятию «И. В. Щукин с сыновьями», став после смерти отца его преемником. Вся семья Щукиных славилась страстью к коллекционированию. Однако в отличие от своих братьев Сергей Иванович на первом этапе приобретал картины преимущественно для украшения дома.

В 1882 г. Сергей Щукин купил особняк Трубецких, распродав находившиеся там оружейные коллекции и картины передвижников.

Страсть к коллекционированию проснулась у С.И. Щукина в 1887 г. В 1897 – 1906 гг. он приобретал в основном картины импрессионистов, в 1906 – 1914 гг. – постимпрессионистов. Часто ездил в Париж и Берлин. В немецкой столице у него был отдельный банковский счет, позволявший оперативно оплачивать покупки.

В 1906 г. была организована экспедиция в Египет, снаряженная С.И. Щукиным. Сделав в 1910 г. крупное пожертвование в пользу Московского университета, он осуществлял финансирование строительства Психологического института имени Л.Г. Щукиной (институт получил имя первой супруги С.И. Щукина).

После Февральской революции Сергей Иванович решил перебраться в Германию, что и сделал в августе 1918 г. Спустя время, он обосновался в Ницце. Скончался в Париже в 1936 г. Похоронен на кладбище Монмартр.

Собрание живописи С.И. Щукина положило начало коллекции французской модернистской живописи в Эрмитаже и в музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Личная жизнь

Сергей Иванович был женат дважды. В 1884 г. он вступил в брак с Лидией Григорьевной Кореневой (1863 – 1907), дочерью екатеринославского помещика. От этого брака родились три сына – Иван, Сергей и Григорий – и дочь Екатерина. После исчезновения в 1905 г. младшего сына Сергея здоровье супруги подкосилось, и через два года она умерла.

В 1915 г. С.И. Щукин женился во второй раз на Надежде Афанасьевне Конюс (урожденная Миротворцева) (1871 – 1954).