ЩУКИН ИВАН ИВАНОВИЧ

Кто такие Щукины?

Фамилия Щукиных известна еще с XVII в. по писцовым книгам г. Боровска. В XIX в. это уже крупный купеческий род.

Ранние годы

Иван Иванович был представителем крупного купеческого рода Щукиных, перебравшихся после Отечественной войны 1812 г. в Москву. В истории широко известны его отец, Иван Васильевич, и братья – Петр, Сергей и Дмитрий – крупные московские меценаты.

Иван был младшим из братьев. Родился он в 1869 г. в Москве. Семья была старообрядческой. Как и братья Щ. получил блестящее образование. Обучение велось на дому. Для братьев выбирали только самых лучших гувернеров. Когда приходило время, дети направлялись для получения образования в немецкую школу в Выборге, затем – в немецкий пансион в столице.

Щ. прошел обучение в Лицее цесаревича Николая на Остоженке. В это время это было одно из престижнейших учебных заведений. Окончил юридический факультет Московского университета. Стал специалистом по русской истории и религиозным учениям.

Щ. любил писать. Уже студентом он направлял свои творения в московские газеты. Позднее появился псевдоним Жан Броше. СО временем его увлечение переросло в более серьезные планы. Он печатал статьи по истории искусств и публиковал их в художественных журналах.

Жизнь за границей

Щ. фактически не занимался семейным делом. В 1895 г. он перебрался жить в Париж. Здесь он руководил художественным и литературным кружком, который пользовался особой популярностью у интеллигенции. На собрания приходили как русские, так и французские писатели и художники.

Щ. занимался преподаванием. Вел курс в Вольном университете (Брюссель), в Институте восточных языков и Русской высшей школе общественных наук (Париж).

Последние годы жизни

После смерти отца Щ. получил долю в наследстве. Однако капиталы быстро таяли. Братья фактически не помогали ему. Щ. был вынужден распрощаться со своей коллекцией и выставил ее на аукцион. Но экспертиза установила, что большая часть представленных Щ. полотен оказалась подделкой. А Щ., покупая полотна, несмотря на свои познания в искусстве, не увидел этого.

2 января 1908 г. Щ. покончил жизнь самоубийством.