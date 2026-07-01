ЩУКИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

Ранние годы

Дмитрий Иванович родился в 1855 г. в Москве. Происходил из купеческой семьи. Его родители были старообрядцами, владели фабриками. Помимо Дмитрия в семье было еще пятеро сыновей.

Родители позаботились об образовании сына. Щ. получал образование в пансионе Гирста в столице, затем – в Поливановской гимназии в Москве. Окончил Высшую коммерческую академию в Дрездене. По специальности – эксперт старой западной живописи. Служил в Гренадерском полку.

Семейное дело

Практические навыки в коммерции получил, работая на Товарищество цементной фабрики и маслобойни К.К. Шмидта в Риге. В 1882 г. последовало его возвращение в Москву. С этого времени он трудился в торговом доме «И.В. Щукин с сыновьями».

Коллекционер

После смерти отца в 1890 г. Щ. оставил семейное дело и посвятил себя коллекционированию картин. Увлечение искусством появилось у Щ. еще в раннем возрасте. С 1880 г. он собирал предметы прикладного искусства в Риге. Нередко Щ. обращался к профессионалам, чтобы определить подлинность произведений. Заведя дружбу с В. Боде, который возглавлял берлинские музеи, Щ. не раз отводил в Берлин на проверку картины. В коллекции Щ. были полотна немецких, голландских, французских, английских художников. Щ. удалось собрать 146 картин.

Наряду с картинами Щ. собирал рисунки, графику, миниатюры, скульптуру, ювелирные изделия, табакерки, фарфор, старинную резную мебель. Всю свою богатейшую коллекцию Щ. решил завещать Московскому Публичному и Румянцевскому музеям.

Благотворительность

Щ. был известным меценатом. В 1897 г. он передал в дар Румянцевскому музею тридцать две работы. С 1903 г. был почетным членом Румянцевского музея, с 1912 г. – членом Общества друзей музея.

Дальнейшая судьба

Щ. не проводил зиму в Москве. Осенью он отправлялся в Германию, а весной – в Италию или Испанию.

Октябрьская революция резко изменила жизнь Щ. Его прекрасная коллекция картин, включающая произведения голландских, фламандских, нидерландских, французских, старонемецких, итальянских и английских мастеров, была передана государству, а потом начала выставляться в Первом музее старой западной живописи. В 1920 г. Щ. удалось получить место младшего помощника хранителя музея. Примечательно, что музей открылся в доме Щ. в Староконюшенном переулке. В 1924 г. экспонаты музея оказались в числе коллекций Музея изящных искусств.

Умер Щ. в одиночестве 1932 г.