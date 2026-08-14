ЩОРС НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Советский военачальник. Из семьи железнодорожника. В июле 1914 г. окончил военно-фельдшерскую школу. Участник Первой мировой войны, военный фельдшер на Северо-Западном фронте. Окончив военное училище, получил в 1916 г. чин прапорщика. Воевал на Юго-западном и Румынском фронтах. В 1917 г. больной туберкулезом подпоручик Щ. лечился в Симферополе и стал участвовать в общественной жизни. 30.12.1917 г. демобилизован по болезни и уехал в Сновск. После заключения Брестского мира 1918 г. в марте 1918 г. стал лидером партизанского отряда Новозыбковского уезда, воевал против австро-германских оккупантов. В апреле вынужден был отойти на территорию РСФСР. В России примыкал к левым эсерам. С санкции Всеукраинского центрального ВРК создал в нейтральной зоне в районе Унечи 1 Украинский советский полк имени Богуна в составе 1 Украинской повстанческой дивизии им Н. Крапивянского. В октябре назначен командиром 2-й бригады в составе Богунского и Таращанского полков. После начала Ноябрьской революции в Германии и разрыва Брестского мира бригада Щ. вошла на Украину и двинулась на Киев, нанося поражения войскам Украинской народной республики (УНР). 5.2.1919 г. Щ. взял Киев и стал комендантом города. Награждён почётным золотым оружием. 6.3.1919 г. назначен командиром 1 Украинской советской дивизии. Разбив войска С. Петлюры, взял Житомир, Винницу, Жмеринку, Проскуров и вошла в соприкосновение с польскими войсками. С 15.8.1919 г. – начальник 44 стрелковой дивизии РККА. Прикрывая отступление РККА с Украины под натиском войск А. Деникина и С. Петлюры, оборонял Коростенский железнодорожный узел. Во время боя с Галицкой армией УНР убит выстрелом сзади. В 1935 г. Щ. был выбран советскими пропагандистами на роль «украинского Чапаева», с выходом фильма А. Довженко о Щ. началось прославление этого красного командира.