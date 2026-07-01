ЩИТОВЫЕ ДЕНЬГИ (англ. Scutage)

Налог в средневековой Англии, которым облагались владельцы рыцарских держаний, заменявший рыцарскую службу королю денежным эквивалентом.

Военная служба рыцаря королю - одна из наиболее очевидных повинностей в феодальном мире. Воин держит свою землю от своего сеньора, обязуясь защищать его интересы и помогать добрым советом. Однако социально-правовая практика средневековой Англии показала, что эта подчас невыполнимая (в случае ситуации, когда держание находится, например, в ведении женщины-наследницы) повинность, может быть конвертирована в некий налог. Упоминания о "щитовых деньгах" встречаются довольно рано, уже в конце XI в. (см. Нормандская династия ), однако их взимание превратилось в систематизированную и регулярную практику несколько позже, при Генрихе II Плантагенете (1154-1189).

Налог этот не был фиксированным и регулярным, но собирался по военному поводу и в зависимости от нужд короны. Его важной особенностью являлось то, что облагаемые налого феодалы, распределяли его также между теми, кто держал землю "от них". Это приводило к тому, что платила этот налог весьма внушительная страта населения. Короне, между тем было весьма выгодно иметь как можно больше "рыцарей", для того, чтобы обязать их к выплате налога.

Не следует путать щитовые деньги с т. н. "датскими деньгами" - налогом первоначально экстраординарным, введенным в X в. для откупа от норманнов , а затем превратившимся , с определенными оговорками, в прямой налог (отменен XII в.).

Автор статьи: Боварь В. В.