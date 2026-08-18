ОБЩЕСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА - в 1819-1905 Императорское МОСХ, одна из старейших в России научно-практических организаций.
Общество образовано в 1818 по инициативе московского генерального-губернатора князя Д.В. Голицына, князя С.И. Гагарина, Н.С. Мордвинова, графа П.А. Толстого и др. Устав утверждён в 1819, официально открыто в 1820 году.
В 1819-1864 состояло из отделений: «по учёной части», по земледелию и скотоводству, «по части строений и машин», по Земледельческой школе (1822-1864), овцеводства (1824-1832), улучшенного скотоводства (1854-1864). В 1864 принят новый устав, расширивший доступ в МОСХ и возможности его деятельности; деление общества на отделения упразднено.
В 1873-1914 в 26 городах открыты местные отделы (13 в 1912, остальные закрылись или были преобразованы в самостоятельные сельскохозяйственные общества). Для ведения долговременных научных и практических работ создавались действовавшие по собственным программам комитеты: сахароваров (1833), грамотности (1845), шелководства (1846), пчеловодства (1849), лесоводства (1854), льняной пром-сти (1856), торфяной (1858), скотоводства (1865), земледелия (1867), о сельских ссудо- сберегательных и пром. товариществах (1871), овцеводства (1894; с отделом в Ростове-на-Дону), виноградарства и виноделия (1901; 9 отделов на Юге России и Кавказе), кролиководства, почвенный (оба в 1910), по холодильному делу, винокуренной промышленности, семенного дела и сортоводства, экономический (все 4 в 1911) и др.
Ряд комитетов преобразованы в самостоят. общества: Московское общество любителей садоводства (1834), Русское общество акклиматизации животных и растений (1864), Московское общество грамотности (1896) и др. Для решения отдельных насущных вопросов при МОСХ создавались специальные комиссии: о пользе вольнонаёмного труда (1858, председатель А.И. Кошелёв), об устройстве крестьянских хуторов и современных условиях крестьянского хозяйства (1874, Д.А. Столыпин), о причинах сельскохозяйственного кризиса и мерах борьбы с ним (1894, князь А. Г. Щербатов), метеорологическая (1896, В.А. Таргонский; при ней метеосеть из 43 метеостанций и 2650 наблюдательных пунктов), о восстановлении разрушенного войной товарооборота (1914, князь Д.И. Шаховской) и т.д.
Общество собирало сведения о состоянии сельского хозяйства и промыслов, рассылая анкеты, командируя своих членов и другими способами. Провело исследования сельского хозяйства Московской губернии (1846-1848), помещичьих хозяйств 25 европейских губерний (1857-1858), местных пород крупного рогатого скота (1866-1889), сельских ссудо-сберегательных товариществ (1871, 1897-1898, 1902-1903), крестьянского личного и общинного землевладения (1879-1885), начального образования (1890-1894), агрономической деятельности земств (1891-1892), проявления общественной и частной инициативы в сельском хозяйстве (1902-1903), причин неурожаев и крестьянских волнений (1905-1906), влияния войны на экономику (1914-1917) и др.
Ходатайствовало перед правительством о мерах по развитию земельного кредита (1861, 1864, 1883), об охране лесов (1876), о распространении минер. удобрений (1884, 1892), реформе хлебной торговли (1885, 1888), тарифах и ввозных пошлинах (1887-1891, 1894, 1910 и др.), создании центрального банка учреждений мелкого кредита (1899), нуждах сельскохозяйственного машиностроения (1915) и др. Устраивало выставки: овцеводства (1842, 1844-1853, 1912), сельских произведений (1846, 1852), племенного скота (1867-1914, ежегодные), сельскохозяйственных машин и орудий (1895-1898, 1903, 1908), аукционные выставки лошадей (1899), молочного хозяйства (1909), по льняному делу (1911) и мн. др.
Организовало отдел Политехнической выставки 1872, две всероссийские сельскохозяйственные выставки (1864, 1895). В 1820-1895 за заслуги по развитию сельского хозяйства наградило золотыми и серебряными медалями свыше 130 человек. Учреждало награды для выставок скота, премии за сочинения по различным экономическим вопросам. Провело Всероссийские съезды сельских хозяев (1864, 1870, 1895), съезды скотопромышленников (1884-1885, 1901), хмелеводов и пивоваров (1887), мукомолов (1888, 1898), по винокурению (1892), Всероссийский съезд представителей ссудо-сберегательных товариществ (1898), съезды деятелей агрономической помощи населению (1901, 1911), совещания по экспорту мяса и организации мясных бирж, холодильному делу, хлебной торговле, виноградарству и виноделию (1902), совещания представителей сельскохозяйственных обществ (1903, 1909, 1916, 1919, 1920), по льняному делу (1911), по сельскохозяйственному машиностроению (1916) и др.
Издавало «Труды…» (выпуск 1-63, 1877-1917), журналы: «Земледельческий журнал» (1821-1840, редактор С.А. Маслов), «Журнал сельского хозяйства и овцеводства» (1841-1850, Маслов), «Журнал сельского хозяйства» (1851-1859, Маслов, М.Я. Киттары), «Сельское хозяйство» (1860-1862, Н.И. Анненков), «Журнал Императорского московского общества сельского хозяйства» (1864-1868, Д. А. Наумов), «Русское сельское хозяйство» (1869-1876, М.В. Неручев, И.А. Стебут, А.П. Людоговский), «Сельскохозяйственный журнал» (1896-1899, И.П. Петров, Н.А. Грушка), «Вестник сельского хозяйства» (1900-1929, В.П. Завадский, Д.Н. Прянишников, А.Г. Дояренко), «Русский почвовед» (1914-1917, 1922, А.А. Ярилов), «Пчеловодное дело» (1921-1929, А.Е. Титов), а также «Газету для сельских хозяев» (1861-1863, Анненков).
В 1820-1850-е годы МОСХ активно пропагандировало рационализацию сельского хозяйства в крупных помещичьих имениях и внедрение новых сельскохозяйственных культур - картофеля (с 1821), табака (с 1826), сахарной свёклы (с 1833) и др., в 1836-1860 содержало депо сортовых семян для рассылки их заказчикам. Приобретало за границей животных высокопродуктивных пород - тонкорунных овец, молочного, затем мясного скота и др. для их внедрения в России и скрещивания с местными породами.
Выступило пионером механизации сельского хозяйства в России. При его содействии в 1830-1850 в Москве созданы предприятия по производству сельскохозяйственных машин и орудий, устраивались конкурсные испытания сельскахозяйственного оборудования. Общество стояло у истоков российского кооперативного движения. В 1867-1870 поддерживало труды Н.В. Верещагина по организации крестьянских сыроваренных артелей, в 1870-1871 разработало (князем А.И. Васильчиков, А.В. Яковлев и др.) первый образцовый устав сельского кредитного кооператива.
Открыло (1822) и содержало Земледельческую школу - первое в России среднее сельскохозяйственное учебное заведение, служившее для подготовки управляющих имениями, а затем помощников агрономов (к 1895 выпущено 1465 специалистов; в 1919 школа преобразована в Московский зоотехнический институт, ныне Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии). При МОСХ действовали также школа практического пчеловодства (1828-1879, основана П.И. Прокоповичем в имении Митченки в Конотопском уезде Черниговской губернии) и школа шелководства под Москвой (1855-1860, С.А. Маслов).
С 1908 МОСХ оказывало содействие работе женских Голицынских сельскохозяйственных курсов, с 1910 ведало землемерно-таксаторскими курсами в Москве. При МОСХ действовали музеи - сельскохозяйственный (1850-1873), почвенный (с 1910), наглядных пособий по сельскахозяйственному просвещению с мастерской диапозитивов (с 1912). Библиотека общества в 1912 насчитывала 16,4 тысяч томов.
Под эгидой МОСХ проводились науч. исследования по агрономии и агротехнике (М.Н. Павлов, И.А. Стебут, В.Г. Бажаев, К.А. Тимирязев и др.), почвоведению (В.Р. Вильямс, В.В. Докучаев, А.П. Павлов и др.), зоотехнике (К.Ф. Рулье, П.Н. Кулешов, М.Н. Придорогин и др.), теоретическому шелководству (А.А. Тихомиров, Н.М. Кулагин, Д.М. Россинский), экономии и статистике (А.П. Людоговский, А.И. Чупров, А.Ф. Фортунатов), кооперации (А.В. Чаянов и др.), метеорологии (П.И. Коломийцев) и др. МОСХ имело Бутырский опытный хутор (с 1824; после Октябрьской революции 1917 превращён в один из первых совхозов), при котором действовали испытатательный полигон для сельскохозяйственных машин, мастерские (с 1845) и ветеринарная клиника (1856-1864); в опытном хозяйстве «Загорье» (1928-1930; ныне Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства в Москве) и др.
В начале XX века в деятельности МОСХ главную роль стали играть представители либеральной оппозиции и земского движения (князь Пётр Д. Долгоруков, князь Д.И. Шаховской, Ф.А. Головин, И.И. Петрункевич и др.). 14.01.1905 общее собрание МОСХ потребовало созыва Учредительного собрания, за это общество в феврале 1905 лишено звания «императорского», его общие собрания запрещены до октября 1905, а затем до апреля 1907 (совет и комитеты продолжали работать). В 1905 МОСХ участвовало в организации Крестьянского союза, в 1906 отошло от активной политической деятельности.
В 1-ю мировую войну участвовало в создании Земского союза (1914). После Октябрьской революции 1917 пыталось наладить контакты с советской властью и отстаивало принципы свободной общественной агрономической и кооперативной деятельности. В 1919 принят новый устав МОСХ, по которому его членами могли быть кооперативы и сельскохозяйственного общества.
Финансировалось за счёт членских взносов, частных пожертвований, доходов от опытных хозяйств, а также правительств. субсидий (с 1835). Насчитывало 589 членов в 1889, 957 в 1897, 1397 в 1907, 729 в 1912 (без учёта членов местных отделов и комитетов), 348 членов в 1926. Имело членов-корреспондентов в Германии, Франции, США и других странах. Возглавлялось президентом и советом, избиравшимися общим собранием (в 1919 должность президента упразднена, всё руководство сосредоточено в совете). Президенты МОСХ: князь Д.В. Голицын (1818-1844), граф П.А. Толстой (1844), князь С.И. Гагарин (1844-1860), А.И. Кошелёв (1860-1864), И.Н. Шатилов (1865-1889), В.И. Ершов (1890-1892), князь А.Г. Щербатов (1892-1904), И.И. Петрункевич (1905-1906), Ф.А. Головин (1906-1907, 1916-1918), Д.Н. Шипов (1908), Н.И. Бландов (1908-1911), А.И. Угримов (1912-1915), А.И. Стебут (1918-1919). Председатели совета: Угримов (1919-1920), Д.М. Шорыгин (1920-1923), А.П. Левицкий (1924-1926), Б.Б. Веселовский (1926-1929).
МОСХ закрыто в 1930 в связи с Трудовой крестьянской партии делом, его ведущие члены (А. Г. Дояренко, Д.М. Шорыгин, А.В. Тейтель, П.А. Садырин, Д.И. Шаховской, М.П. Фабрикант, Л.Н. Литошенко и другие) репрессированы.