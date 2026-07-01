ЩЕРБИНА ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ

Российский дипломат, трагически погибший в Косово и Метохии.

Биография и карьера

Родился в семье простого горожанина. В 1886 г. окончил гимназию в родном городе с серебряной медалью и поступил в Лазаревский институт восточных языков (г. Москва). С 1889 г. началась его дипломатическая служба в Азиатском департаменте. Кроме арабского, турецкого и др. языков, Григорий Степанович изучил сербский и болгарский языки, албанские наречия.

С 1891 г. началась его дипломатическая служба в Стамбуле, затем служил в Цетинье (Черногория). С 1897 г. вице-консул в Скутари, где проявил себя тем, что воспрепятствовал окатоличиванию местных православных албанцев.

7 мая 1902 г. Российская империя открыла консульство в Косовской-Митровице, куда был назначен Щербина. Это был неспокойный край Османской империи. Щербина прибыл на место новой службы лишь в январе 1903 г., до этого его обязанности выполнял В.Ф. Машков. Но реальная работа консульства стала возможна лишь с марта.

К сожалению, новую должность он занимал всего около двух месяцев. Обстановка в городе была крайне напряженной из-за готовившейся реформы турецкого султана, против которой выступали местные албанцы. Щербина даже обратился к турецким властям для того, чтобы они выслали военных для защиты города, а сам принял нескольких сербов и поселил на территории консульства. 17 марта албанские повстанцы попытались войти в город, но их нападение отбили, при этом около 200-300 албанцев было ранено.

Вечером 18 марта российский консул отправился на свою традиционную прогулку. Несмотря на сопровождение, один из албанцев, служивший в турецкой армии, вскинул ружье и смертельно ранил русского консула. Охрана открыла по нему огонь и схватила. Впоследствии он сознался, что его подстрекали к убийству местные албанцы. Его приговорили к смертной казни, но по просьбе Николая II помиловали для того, чтобы не усиливать недовольство местного населения.

Несмотря на помощь присланных врачей из Белграда и Стамбула, Щербина скончался через неделю после ранения в ночь с 26 на 27 марта.

Щербина завещал себя похоронить в черниговском Троицком монастыре. В последний путь его сопровождали местный сербский митрополит с духовенством, сербский консул из Приштины, представители местной власти. Во многих сербских церквях и монастырях отслужили панихиду по погибшему русскому консулу. Также была издана книга воспоминаний сербов Косово и Македонии об его деятельности. Посмертно в 1904 г. его избрали почетным членом сербского литературного общества.

Память

В 1928 г. в Косовской-Митровице местные жители собрали средства и воздвигли памятник погибшему российскому консулу. Во время оккупации Югославии памятник серьезно пострадал, а полностью его уничтожили албанцы после событий 1999 г. 8 ноября 2007 г. в северной части города, где проживают сербы, новый памятник Щербине был воздвигнут вновь.

Библиография

Аншаков Ю.П. Российская дипломатия о положении славянского населения Старой Сербии (1902-1912 гг. ) // Известия Самарского научного центра РАН. 2014. №1-3.

Асланова С.Н. К вопросу об убийстве российского консула в Митровице Г.С. Щербины (по материалам турецкого архива) // Теория и практика общественного развития. 2015. №11.

Элэзович З., Мумович А., Элэзович Д. Григорий Степанович Щербина (1868-1903) в культуре косовских сербов // Вестн. Том. гос. ун-та. 2017. № 420.