ЩЕРБИЦКИЙ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

Советский партийный и государственный деятель, первый секретарь ЦК КП Украины в 1972-1989 гг. Из семьи рабочего. Член ВКП(б) с 1941 г. В 1941 г. окончил механический факультет Днепропетровского химико-технологического института. В 1942 г. окончил Военную академию химической защиты в Самарканде, до 1946 г. служил в Закавказье, капитан. С 1948 г. на партийной работе, второй секретарь Днепродзержинского горкома КПУ. С 1951 г. парторг Днепропетровского металлургического завода. С 1952 г. — первый секретарь Днепродзержинского горкома КПУ. С 1954 г. — второй секретарь Днепропетровского обкома КПУ. В 1955-1957 и 1963-1965 гг. — первый секретарь Днепропетровского обкома КПУ. Член Центральной ревизионной комиссии ЦК КПСС в 1957-1961 гг. С 1957 г. — секретарь ЦК КП Украины. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС в 1961-1963 и 1965-1971 гг. Член Политбюро в 1971-1989 гг. С 1955 г. — депутат Верховного совета УССР, в 1958-1989 гг. — депутат Верховного совета СССР, с 1972 г. — член Президиумов Верховных советов СССР и УССР. Член ЦК КПСС с 1961 г. В 1961-1963 и 1965-1972 гг. — председатель Совета министров УССР. С 25.5.1972 г., после смещения П. Шелеста — первый секретарь ЦК КП Украины. В 1966-1971 гг. ВВП Украины вырос на 6,7%, в 1971-1976 гг. – на 5,6%, в 1976-1981 гг. – на 3,4%, в 1981-1985 гг. – на 3,5%. Щ. - дважды Герой социалистического труда (1974, 1977). Не участвовал в выборах Генерального секретаря в 10-11.3.1985 г., находясь в поездке в США. Зная о Чернобыльской катастрофе 1986 г., не отменил демонстрацию трудящихся 1.5.1986 г. в Киеве и лично принял в ней участие вместе со своими внуками во избежание паники. 28.9.1989 г. по инициативе М. Горбачёва ушёл в отставку с должности первого секретаря ЦК КПУ.