ЩЕРБАТОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ

Морской офицер, историк, археолог из рода Щербатовых. Директор Исторического музея в Москве, брат жены А.С. Уварова Прасковьи Сергеевны.

Получил домашнее воспитание. С 1870 г. обучался в Морского кадетском корпусе. В 1876 г. на фрегате «Светлана» совершил кругосветное путешествие. В составе Дунайской армии принимал участие в русско-турецкой войне. За боевые заслуги был награждён орденом Св. Анны 4 степени и золотой шпагой с надписью «За храбрость».

Музейная деятельность.

В декабре 1884 г. вступил в должность товарища Председателя Строительной комиссии Российского Исторического музея. С этого момента началась его насыщенная событиями музейная деятельность: он подсчитывал расходы, искал материалы на отделку залов, библиотеки, аудитории, витрин и дубовых шкафов, составлял отчеты музея. Не имея специального исторического образования, но благодаря острому уму, блестящим организаторским и административным способностям он внес значительный вклад в развитие музея.

В 1887–1908 гг. занимал должность чиновника особых поручений при Августейшем Председателе музея. Под его непосредственным наблюдением в этот период производились работы по внутренней отделке и оформлению экспозиционных залов (Владимирского, Киевского, Новгородского, Суздальского), размещению живописных произведений, витрин, экспонатов, строительству и устройству библиотеки и аудитории, переговоры с художниками, реставраторами и др.

Не будучи профессиональным археологом, принимал участие в археологических раскопках. Наиболее известными были работы, произведенные им в 1894 г. в Московском Кремле под научным руководством И.Е. Забелина в поисках библиотеки и архива Ивана Грозного. Обследовал Набатную башню Кремля и обнаружил в ней вход в замурованную галерею, которая заканчивалась тупиком. Другие ходы и тайники археолог обнаружил у Константино-Еленинской башни, между Никольской башней и Угловой Арсенальной, под Боровицкими воротами. Также у Боровицкой и Троицкой башен были обнаружены подземные помещения, тайник у Благовещенского собора и др. подземн. ходы и сооружения, однако, без примечательных вещевых находок.

Состоял членом многих научных обществ и комиссий: Московского Археологического общества (1894), Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (1888), Общества ревнителей русского исторического просвещения (1898), Историко-родословного общества (1908), ряда ученых архивных комиссий. Входил в состав учредителей Комиссии по изучению старой Москвы (1909), Общества друзей Исторического музея (1918), Комитета по устройству в Москве музея Отечественной войны 1812 года.

23 февраля 1909 г. назначен на должность Товарища Председателя музея. С первых лет работы, участвовал в комплектовании коллекций. Входил в число щедрых дарителей Исторического музея. Во всех фондовых отделах музея хранятся как отдельные памятники и, так и целые коллекции с пометами «Дар князя Н.С. Щербатова». Из года в год приносил в дар музею «на неотложные нужды», получаемое в музее жалование (3 тысячи рублей). Эти денежные средства были вложены в изготовление подъемников для библиотеки, в переустройство читального зала, отделений рукописей и архива, отдела древнерусских рукописей, в изготовление специальных шкафов, картотечного оборудования, в издание музейных трудов.

После революции.

В 1917 г. Союзом служащих Российского Исторического музея был избран председателем Союза и председателем Ученой Коллегии музея. В 1919 г. принял на себя заведование «Отделением войны и революции».

В 1921 г. переведен на должность ученого сотрудника отделения государственного быта музея. 14 мая в Смоленске была арестована вся семья Щербатовых: мать, две дочери и 17-летний сын Дмитрий, сестра матери, — как «участники контрреволюционного заговора». Позднее женщины были освобождены, а сын Дмитрий был отправлен в Холмогорский концлагерь. 25 июня 1921 г. заключен в Бутырскую тюрьму и Николай Сергеевич. Благодаря ходатайству юридического отдела ПКК он был освобожден 3 октября.

В 1922–1924 гг. был заведующим филиальным отделением «Библиотека Московского археологического общества», а затем там же комендантом. В 1925–1926 гг. работал сверхштатным сотрудником, лектором-руководителем Военно-исторического музея. В 1927 г. в музее ему была назначена пенсия. Последние годы жил в келье Новодевичьего монастыря, где в феврале 1929 г. скончался. Похоронен рядом с женой на кладбище Новодевичьего монастыря.