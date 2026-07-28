ЩЕРБАТОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

ЩЕРБАТОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ - историк, публицист.

Родился в знатной семье. Первоначально делал традиционную для его круга военную карьеру, дослужился до чина капитана, но после Манифеста «О вольности дворянской» ушел в отставку и посвятил себя литературной, научной и общественной деятельности. Был депутатом Уложенной комиссии, где прославился речами в защиту дворянских привилегий.

В 1768 году получил должность историографа. Активно занимался публикацией исторических источников. Издал «Царственную книгу», «Царственный летописец», «Журнал или поденная записка Петра Великого» и др.

Главным историческим трудом стала «История Российская от древнейших времен» (СПб., 1770-1791), вышедшая в 7 томах и 15 книгах. Несмотря на то, что «История» была написана тяжеловесным стилем, Щербатов окончательно порвал с летописной формой изложения русской истории, предложив связный нарратив. Издание заканчивалось 1610 годом и впервые давало подробное описание отечественной истории XVI века. В основе предложенной им периодизации лежало развитие самодержавия и его взаимоотношение с дворянством. Давалось описание внутреннего развития общества и экономики, много внимания уделялось внешней политике. Первый том вызвал волну критики из-за множества фактических ошибок. В последующих томах Щербатов сумел этого избежать. Главной задачей историка считал показ взаимосвязи событий, а творцами истории называл выдающихся личностей.

В своих публицистических сочинениях «О повреждении нравов» и «Путешествии в землю Офирскую» подверг критике деятельность Петра I и положительно оценивал допетровские порядки. После себя оставил библиотеку в более чем 50 тыс. томов.

Сочинения:

Сочинения: В 2 т. СПб., 1898.

История Российская от древнейших времен: В 7 т. СПб., 1901-1904.

Неизданные сочинения. М., 1935; О повреждении нравов в России. М., 1991.

Переписка князя М.М. Щербатова. М., 2011.