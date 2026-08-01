ЩЕРБАТОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ

Действительный камергер (с 25.06.1739), сенатор, действительный тайный советник (с 30.08.1757).

Происхождение и образование.

Сын спальника Андрея Дмитриевича Щербатова (ум. 1711). 16-ти лет от роду, в 1712 г., по смотру Петра Великого назначен был солдатом в Преображенский полк. Неизвестно, сколько времени он прослужил в этом полку и когда именно поехал в Англию; известно только, что в 1719—1721 гг. он жил там на собственные средства, изучая французский и английский языки, математику, астрономию и навигацию.

В 1719 г. Щербатов изъявил желание служить на военном английском корабле и просил русского резидента Ф.П. Веселовского похлопотать о принятии его во флот, но получил отказ, поскольку английское правительство было против приема иностранцев на свой флот. Щербатов сообщил об этом в личном письме к Петру I, написав, что постарается не потерять времени и будет основательно изучать языки и «вступать в глубочайшие части математики».

В 1720 г. он перевел на русский язык и послал Петру I «Considerations sur le numeraire et le commerce par J. Law», под заглавием «Деньги и купечество, рассуждено с предлогами к присовокуплению в народе денег чрез г-на Ивана Ляуса, ныне управителя королевского банка в Париже».

Дипломатическая служба.

В сентябре 1721 г. вернулся на родину и в том же году определен был в Иностранную Коллегию «для познания дел», а в начале следующего года пожалован в советники Коммерц-коллегии. В 1723 г. Щербатов получил новое назначение. В это время русским консулом в Кадикс определен был Яков Евреинов; из данной ему инструкции видно, что туда же послан был и Щербатов, который должен был с «купцами тамошней нации, а не с другими, получить знакомство и тайным образом разведывать о той коммерции и разговаривать с купцами, дожидаясь Евреинова с указом, дабы он себе и ему основал знакомство».

В апреле 1726 г. Щербатов переведен был из Кадикса в Мадрид полномочным министром при Испанском дворе. В своих донесениях Щербатов неоднократно докладывал о состоянии испанской армии и флота, о проводившихся военных учениях и рекрутских наборах. Он следил за состоянием испанской экономики, обращал большое внимание на отношения страны с ее колониями. Большое внимание дипломат уделял и событиям при испанском дворе. В отличие от своих зарубежных коллег, передававших в Лондон, Лиссабон и Париж преимущественно придворные сплетни и скандальные подробности личной жизни венценосных особ, русский посланник писал в основном «по делу». Он пробыл в Испании до 1731 г., затем отозван был в Россию и отправлен чрезвычайным посланником в Константинополь, откуда вернулся в 1732.

Весной 1733 г. он произведен был в статские советники и назначен вице-президентом Коммерц-коллегии, а осенью того же года участвовал в рассмотрении проектов о торговле с Великобританией.

С 1734 до 1739 Щербатов был президентом Юстиц-коллегии и членом комиссии для составления нового Уложения, а 15.06.1739 был назначен полномочным министром в Великобританию и пожалован в действительные камергеры. 12.08.1741, в день рождения малолетнего императора Иоанна Антоновича, Щербатов и шурин его, Стрешнев, были произведены в тайные советники. В конце марта 1742 г. отозван был из Лондона, но уже через год, в марте 1743 г., императрице Елизавете Петровне было доложено, что если она решит назначить в Лондон кого-нибудь вместо находившегося там камергера С.К. Нарышкина, то не соизволено ли будет послать опять Щербатова, «яко тамо уже лучше всякого другого знакомого и у милорда Картерета в конфиденции находящегося».

20 июня 1743 г. состоялся указ Коллегии иностранных дел об этом назначении, а 15.07 подписана была кредитивная грамота; Щербатову дано прежнее жалованье — 6000 руб. в год и 5000 руб. на экипаж. На этот раз Щербатов опять пробыл в Лондоне три года (до августа 1746).

30 июня 1748 г. он пожалован был в сенаторы, а через два месяца, 5 сентября в именины императрицы Елизаветы Петровны, получил орден Св. Александра Невского.