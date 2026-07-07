ЩЕРБАТОВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Государственный и военный деятель.

Происхождение и военная карьера.

Из рода князей Щербатовых. С детства был зачислен в гвардию, прапорщик л.-гв. Семеновск. полка (1792), в армейской службе с 1796 – капитан (1798), полк. (1799), был отмечен имп. Павлом I (орден Св. Иоанна Иерусалимского и ген. чин в 24 г.). Участник компаний Русско-прусско-франц. войны 1806—07 (в сражениях под Голомином, Гофом и Прейсиш-Эйлау). Возглавлял мор. десант рус. войск в окружен. Данциг и умело организовал оборону его крепости, по истечении всех средств к сопротивлению «с честью» (по терминологии того времени) был взят в плен, получив аудиенцию Наполеона I, отметившего его мужество.

С 1809 г. служил в Дунайск. армии (уч-вал в штурме крепости Шумлы, получив ранение), был назначен ком. 18-й див. С начачала Отечественной войны 1812 во главе див. находился в армии ген. А.П. Тормасова, отличился в победоносном сражении под Кобрином и Поддубье (ордена Св. Анны I степени и Св. Георгия III степени). В загранич. походе его дивизия отличилась в ряде сражений при взятии крепостей Торунь и Кенигсварт (где был разгромлен Итал. корп. и взяты в плен 4 генерала), в бою при Бриенне. За эти бои Щ. был награжд. орденом Св. Владимира II степени, Св. Александра Невского, Св. Георгия II степени, отмечен бриллиантовыми подвесками к ордену Св. Анны и назначен ком. 6-го пехотн. корп. Участвовал в штурме Парижа (1814).

После женитьбы в 1817 на графине Софье Степановне Апраксиной (см.) находился в отпуске и на лечении, совершив длительное путешествие по Зап. Европе, по возвращении состоял ком. 4-го и 2-го корпусов, сражался против польск. повстанцев (1831, ордена Св. Владимира I степени и Белого Орла). Возглавлял генерал-аудиторство (высш. воен. суд) сухопутн. войск и, после недолгой отставки, с 1840 – К-т о раненых, был введен в Гос. совет.

Деятельность по благоустройству Москвы.

При обострении болезни кн. Д.В. Голицына, с которым дружил долгие годы, он замещал его в должности главноначальствующего Москвы и губернии (с 6 июня 1843 по апр. 1844), а затем возглавил управление Москвы. Его деят-сть была связана с решением ряда гор. проблем – учреждена Комис. по изучению загрязненности речного бассейна и определены меры по борьбе с нею, проведено детальное описание производств. мощностей всех прибрежн. мануфактур, издан указ имп. Николая I о запрещении труда малолетн. рабочих (до 12 лет) на ф-ках в ночное время (1845). В годы его управления в 1843—44 рассматривался вопрос о возможности устройства парка в Оленьей и Сокольничьей рощах; в 1845 открылась перв. в городе Детская больница (осн. в 1842 на Бронной ул.; ныне в этом зд-ии на Мал. Бронной ул., 15-б, располагается ОАО «Мосинжстрой»), которая была приписана к Воспитат. дому; было осн. Дамск. гор. попечительство о бедных в М., велась подготовка к созданию Никольск. общины сестер милосердия (осн. в окт. 1848). В эти гг. строились выдающиеся шедевры архитектуры, такие как Большой Кремлев. дворец (1839—49, арх. К.А. Тон), Оружейн. палата (1844—51). Значит. был вклад Щ. в стр-во храма Христа Спасителя (по должности он возглавлял Комитет по постройке храма после его повторн. закладки имп. Николаем I 10 сент. 1839).

По инициативе московских патриотов – историков и литераторов, Щ. в 1846 обратился к имп. Николаю I с запиской отпраздновать 700-летн. юбилей перв. упоминания о Москве в летописях (дата была обоснована в ст. историка М.П. Погодина). Но поскольку Николай I прохладно отнесся к этой инициативе, торжества прошли скромно.

6 мая 1848 г. подал в отставку с губернаторской должности по болезни. Умер вскоре после этого. Похоронен в Голицынской усыпальнице Донского монастыря рядом со своим предшественником Д. В. Голицыным и другими родственниками второй жены.