ЩЕРБАКОВ Вячеслав Юрьевич
Родился 27.09.1964. Окончил Ростовский государственный университет в 1989 г.
Кандидатская диссертация: «Зеленые» в объединенной Германии 1989-1998 гг. (Ростов н/Д., 2000).
Кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежной истории и международных отношений Института истории и международных отношений Южного федерального университета.
Область интересов: проблемы межнациональных отношений политической системы Германии.
Сочинения: Проблема иностранной преступности в ФРГ // Рубикон. Вып. 8. Ростов н/Д., 2000;
НДП – старейшая праворадикальная партия ФРГ // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2001;
Немецкий народный союз – «фантомная партия» на пути к власти // Тезисы научной конференции памяти Ю.В. Кнышенко. Ростов н/Д., 2002;
Германия – страна мигрантов? // Из истории межд. отношений и европейской интеграции: Межвузовский сб. ст. Вып. 1,2. Воронеж, 2003.