ЩЕРБАЧЁВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Российский дипломат, тайный советник (с 13.04.1908), археограф, генеалог.

Происхождение и семья.

Из древнего дворянского рода, ведущего начало от Фёдора Салты, выходца из Золотой Орды. Сын ротмистра Николая Александровича Щербачёва (1821-1877) от брака с Екатериной Михайловной Щербининой (1822-1879) – дочери приятеля А.С. Пушкина полковника Михаила Андреевича Щербинина (1793–1841).

От брака с Марией Алексеевной Кавериной (1845-1908) имел сына, надворного советника Никиту Юрьевича (1887-1958), 2-го секретаря миссии в Бухаресте, и дочь Татьяну Юрьевну (1885-1938), замужем за капитаном 1-го ранга В.И. Дмитриевым.

Дипломатическая служба.

Окончил юридический факультет Московского университета (1872). С 1873 г. служил по Министерству иностранных дел секретарём консульств в Сараеве (1874), Сире (1874), Константинополе (1875-1883). Камер-юнкер Двора Е.И.В. (с 21.10.1876). С 1883 секретарь, с 1893 - 1-й секретарь посольства в Копенгагене. Действительный статский советник (с 13.04.1897), 11.11.1897 назначен советником посольства в Константинополе. С 12.11.1902 чрезвычайный посланник и полномочный министр в Греции. С 17.05.1910 в отставке.

Историк, действительный член Историко-родословного общества в Москве (с 8.01.1905), Московского Археологического общества (с 12.01.1910). Убит бандитами в своем имении Катрино. Заупокойная литургия отслужена 22.10.1917. Место погребения неизвестно.

Сочинения:

Поездка в Египет. Из Константинополя в Каир. По Нилу и на Суэзском Канале. М., 1883.

Из неизданных записок А. А. Щербинина. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1911.

Приятели Пушкина Михаил Андреевич Щербинин и Петр Павлович Каверин.М.: Имп. Об-во истории и древностей рос. при Моск. Ун-те, 1912.

Отрывочные заметки и письма, касающиеся Отечественной войны: (из бумаг А. А. Щербинина). – 25 с. Вых. дан. печ. ориг.: М., 1912 (на обл. 1913)

Копенгагенские акты, относящиеся к русской истории : Вып. 1- / Ю.Н. Щербачев. - Москва : О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1915.