ЩЕРБАЧЁВ ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Российский военачальник и политический деятель. Дворянин. В 1876 г. окончил Михайловское артиллерийское училище. В 1884 г. окончил Николаевскую академию Генерального штаба. С 1894 г. – полковник. С 1903 г. – генерал-полковник. Командовал особым гвардейским отрядом, разгонявшим рабочих во время Кровавого воскресения 1905 г. Также во время революции 1905-1907 гг. подавлял выступления солдат Кронштадте в лейб-гвардии Сапёрном батальоне. С 1907 г. — начальник Николаевской военной академии. Генерал-лейтенант с 1908 г. Во время Первой мировой войны командовал 9 армейским корпусом. Участвовал в Галицийской битве 1914 г., овладел Львовом 3.9.1914 г. Награждён орденом Св. Георгия 4-й степени и георгиевским оружием. Руководил осадой Перемышля в 1914 г. В 1915 г. командовал 11 армией, которая воевала в Карпатах и во время отступления 1915 г. отошла за Днестр. С октября 1915 г. генерал от инфантерии. Командуя 7 армией, участвовал в Брусиловском прорыве, взял Черновцы. С апреля 1917 г. - помощник короля Румынии Фердинанда I, фактический командующий войсками Румынского фронта. Войска под командованием Щ. успешно действовали под Мэрэшти в июне-июле 1917 г. – во время июньского наступления 1917 г. и поражения под Тарнополем. После Октябрьского переворота противостоял сторонникам Советской власти. На чрезвычайном съезде Румынского фронта 30.10. – 1.11.(12-14.11.)1917 г. победили эсеры и меньшевики, съезд не признал Советскую власть, фронтовой комитет поддерживал Щ., но влияние большевиков и левых эсеров росло, они побеждали на армейских съездах. Щ. заявил о формальном подчинении российских частей фронта Центральной раде Украины. После заключения большевиками перемирия на Восточном фронте, 20.11. (3.12.) 1917 г. обратился к противнику с предложением перемирия, которое было заключено в Фокшанах 26.11. (9.12.). 8.12.1917 г. силы, лояльные Щ., нанесли удар по сторонникам Советской власти, был убит представитель ЦК большевиков С. Рошаль, арестованы фронтовой ВРК и армейские АК и ВРК. В разгроме сторонников Советской власти Щ. опирался на румынские и украинизированные части, а также на ударников. Разгром большевиков не остановил развал фронта. Поддержал ввод румынский войск на территорию Бессарабии. 13.1.1918 г. объявлен Советом народных комиссаров «вне закона» и «врагом народа». 18.4.1918 г. ушел в отставку и уехал в поместье, предоставленное королем. Кавалер Большого креста Почетного легиона Франции. 30.12.1918 г., заручившись поддержкой представителей Антанты, приехал в Екатеринодар, занятый Добровольческой армией. Назначен военным представителем при правительствах и Верховном командовании Антанты (в феврале 1919 г. полномочия Щ. подтверждены А. Колчаком). В январе 1919 г. прибыл в Париж, занимался организацией поддержки белого движения Антантой. В июне вернулся в Екатеринодар, добился признания А. Деникиным признания верховной власти Колчака. В мае 1920 г. отказался от должности в связи с разногласиями с П. Врангелем. Уехал в Ниццу, жил на румынскую пенсию. Член Государева Совещания при Великом князе Кирилле Владимировиче («императоре Кирилле I»).