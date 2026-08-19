ЩЕПКИН МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ

Выдающийся русский актер, один из основоположников русской актерской школы, артист московского Малого театра.

Родители Щепкина были крепостными графов Волькенштейнов. Его отец Семен Григорьевич был камердинером графа, мать – сенной девушкой графини. Мальчик рос в любви и заботе. Когда ему было четыре года, Семен Григорьевич стал управляющим поместий и семья переехала в центр графских владений - на хутор Проходы Суджинского уезда. Тогда же мальчика стали учить грамоте по часослову и псалтыри. Сначала его учил ключник хлебного магазина при винокуренном заводе, также крепостной графа Г.С. Волькенштейна, затем священник графского села Кондратевки. В 1799 году юного Щепкина отправили в Судженское уездное народное училище. По дороге туда, во время остановки в резиденции графа с. Красном, он впервые в жизни увидел спектакль – оперу «Новое семейство». Тогда будущий актер загорелся театром.

Во время пребывания в Судженском училище он участвовал в постановке комедии А.П. Сумарокова «Вздорщица» (1800). В 1801-1802 годах играл в домашнем театре графа Волькенштейна.

В 1802 году Щепкин поступил в третий класс Курского губернского народного училища. Тогда же он через своего товарища Городенского познакомился с братьями Барсовыми, содержавшими театр в Курске. Здесь он часто заменял суфлера, переписывал роли для актеров. В 1803 году он окончил гимназию, а в 1805-м состоялся его актерский дебют на профессиональной сцене в спектакле «Зоа» по пьесе Л.-С. Мерсье (сыграл почтаря Андрея). В 1808 году с разрешения графа Волькенштейна Щепкин был принят в труппу театра Барсовых на комические роли.

В 1812 году женился на воспитаннице генерала Чаликова Елене, урожденной турчанке. У супругов родилось четверо детей: сыновья Дмитрий и Николай, дочери Фекла и Александра.

В 1816 году Щепкин поступил в труппу И.Ф. Штейна и О.И. Калиновского в Харькове. Здесь он снискал невероятную популярность и славу лучшего комического актера. Он проявлял себя в разных ролях, даже в роли женщины (Еремеевна в «Недоросли» Д.И. Фонвизина). В это время поклонники решили выкупить актера (графиня Волькенштейн запросила за него 8 тыс. руб.). В итоге, заплатив недостающую сумму, актера купил князь Репнин. Михаил Семенович стал свободным через три года, выплатив долг князю. В 1818 году он перешел в Полтавский театр И.П. Котляревского на ведущие роли. В 1821 году опять играл у И.Ф. Штейна, работал в Полтавском театре. Постепенно сформировался актерский метод Щепкина: играть как можно более естественно, жизненно и правдоподобно, вносить в характер персонажа некую противоречивость и неоднозначность.

В 1822 году актера пригласили в московский театр (с 1824 года - Малый театр), в котором он проработает всю свою жизнь. Театр того периода обладал блестящей труппой. Здесь служили П.С. Мочалов, И.В. Самарин. В Малом театре Михаил Семенович произвел фурор. Он дебютировал ролью Богатонова в комедии Н.М. Загоскина «Г-н Богатонов, или Провинциал в столице». На этой сцене в 1830-е годы он сыграл Фамусова («Горе от ума»), Городничего («Ревизор»). Эти роли стали одними из самых значимых в творчестве актера.

Драматический талант Щепкина раскрылся в ролях Шейлока («Венецианский купец») и Симона («Матрос» Т. Соважа и Ж. Делюрье), сыгранных в 1835 году. Постепенно он начал отходить от сатирических ролей и отдавать предпочтение драматическим и трагедийным образам. Одной из знаковых стала роль Муромского в «Свадьбе Кречинского» Сухово-Кобылина (1855), а также роль Любима в драме Островского «Бедность не порок», Полония в шекспировском «Гамлете», Гарпагона в «Скупом» Мольера. Современники называли Михаила Семеновича Щепкина «Пушкиным русской сцены». В 1855 году актер отпраздновал 50-летие творческой деятельности.

Щепкин дружил со многими поэтами, писателями, профессорами и общественными деятелями своего времени. Среди них были А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Т.Г. Шевченко, А.Н. Островский, И.С. Тургенев, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.А. Некрасов. Н.В. Гоголь написал свою пьесу «Женитьба» специально для бенефиса актера. Сам же Михаил Семенович сделал многое для выхода в свет запрещенных пьес Грибоедова, Пушкина, Гоголя, Тургенева, Сухово-Кобылина.

В 1863 году с разрешения государя Щепкину был дан отпуск с сохранением жалованья для поездки в Крым, где актер хотел поправить свое пошатнувшееся здоровье. На пути туда и в самом Крыму Щепкин давал спектакли. Во время чтения отрывка из «Мертвых душ» ему стало плохо. 11 августа М.С. Щепкин скончался. 22 сентября он был похоронен на Пятницком кладбище Москвы.

В 1864 году вышли «Записки актера Щепкина», в которых Михаил Семенович описывал свою жизнь, театральные принципы, давал советы начинающим актерам.

Сочинения:

Записки актера Щепкина. М., 1864.