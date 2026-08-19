ЩЕПКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ЩЕ́ПКИН ЕВГЕ́НИЙ НИКО́ЛАЕВИЧ, историк, депутат 1-й Государственной Думы от Одессы, педагог и общественный деятель.

Внук артиста М.С. Щепкина. Учился в лютеранской школе Петра и Павла. Поступил на историко-филологическом факультете Московского университета, где его больше, чем сама учеба привлекала внеаудиторная студенческая жизнь. Уже на втором курсе он стал старостой и, по его собственным словам, «примыкал к конституционному течению среди профессуры, возглавлявшемуся проректором А. Муромцевым, проф. М. Ковалевским, ректором Тихонравовым и др. В декабре 1880 г. был арестован со всей студенческой сходкой. По окончании университета в 1883 г. начал преподавать в средних учебных заведениях старой столицы. С 1886 г. преподавал в Московской частной женской гимназии, учрежденной З.Д. Перепелкиной, и в высших классах Московской консерватории.

В 1891 г. выдержал экзамены на степень магистра всеобщей истории.

Затем Щепкин прочитал две пробные лекции в Московском университете: «Афинские партии в эпоху Македонского завоевания» и «Иерусалимские ассизы». После чего был зачислен приват-доцентом историко-филологического факультета Московского университета. В 1893 г. состоялась его заграничная командировка с целью знакомства с преподаванием истории в зарубежных университетах и сбора материала для магистерской диссертации. В это время Е.Н. Щепкин познакомился с сочинениями Леопольда фон Ранке. Два года Щепкин работал в архиве Дании, собирая материал по дипломатической истории Семилетней войны. Одновременно зародился интерес к русско-варяжским отношениям, к событиям Смутного времени. Во время своих командировок Щепкин работал в архивах и библиотеках Германии, Нидерландов, Швеции, Польши, побывал в Англии и Италии. В Россию Щепкин вернулся лишь в 1897 г., заняв должность экстраординарного профессора по кафедре всеобщей истории в Нежинском историко-филологическом институте. Однако в сентябре 1898 г.

перешел в Новороссийский университет.

После годичного перерыва Щепкин возвращается к изучению темы будущей диссертации и начал публиковать отдельные главы, работу над которой он завершил в 1902 г. Защита магистерской диссертации Е.Н. Щепкина «Русско-Австрийский союз во время Семилетней войны 1746–1758». Состоялась через год. Официальными оппонентами выступили проф. В.И. Герье и приват-доцент М.М. Богословский.

Революция 1905 г. изменила судьбу Щепкина: он стал центральной фигурой в «академическом союзе» профессуры, ведшему систематическую борьбу за автономию высшей школы. Щепкин произносил в заседаниях союза и на общих собраниях профессуры зажигательные речи, направленные против существующего режима. За это время стал популярной фигурой в Одессе, его выбрали депутатом в I Государственную думу. Затем Щепкин примкнул к партии кадетов, подписывает Выборгское воззвание, что становится поводом для его отставки в Новороссийском университете. После этого отбыл несколько месяцев заключения в одесской тюрьме и затем преподавал в частных учебных заведениях Одессы.

Принял Октябрьскую революции, в 1919 г. вступил партию большевиков, выступал на митингах и собраниях в поддержку советской власти. Короткое время пребывания советской власти в Одессе (апрель-август 1919 г.) Щепкин посвятил реорганизации высшей школы, находясь на посту комиссара народного просвещения. Провел чистку в Новороссийском университете: от преподавания было отстранен 21 черносотенный профессор. Во время прихода белогвардейцев в Одессу, остался в городе и в сентябре 1919 г. заточен в одесскую тюрьму, где пробыл до февраля, когда большевики вернули город и освободили Щепкина. В это время он был захвачен идеей созданию рабочего факультета в Новороссийском университете, открытие которого состоялось 7 декабря 1920 г. Вскоре после этого он скончался.

Сочинения:

Русско-австрийский союз во время Семилетней войны 1746—1758. СПб., 1902.

Russia under Alexander I and the Invasion of 1812 // The Cambridge modern history, IX, Cambridge, 1906

Дмитрий I //Русская история в очерках и статьях. 1910 г., т. II.

Скандинавский обряд погребения с кораблем // Журнал министерства народного просвещения, 1894. №9

Древнеисландская сага Гюнлейг Змеиный Язык. Одесса, 1905

Порядок престолонаследия у древненорвежских конунгов // Сборник в честь В.О. Ключевского, М., 1909.