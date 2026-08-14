ЩЕПИЛЛО МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

Декабрист. Поручик. С 1823 г. входил в Общество соединенных славян, с сентября 1825 г. - в Южное общество. 29.12.1825 г. принял участие в освобождении арестованного С. Муравьева-Апостола в с. Трилесы. При этом был ранен командир полка Г. Гебель. Во время восстания Черниговского полка командовал 6 мушкетёрской ротой – авангардом восставших. Не сумел обнаружить правительственные войска, поджидавшие восставших в засаде. Двигаясь впереди колонны, погиб в бою возле Устимовки, где полк был разбит.