ЩЕНЯ ДАНИИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Русский военачальник при Иване III и Василии III, князь. Сын боярина Василия Юрьевича Патрикеева. Был одним из Патрикеевых, представленных в Боярской думе. В 1488 г. участвовал в переговорах с имперским послом Николаем Поппелем. В 1489 году Щеня взял Хлынов. Вместе с Василием Ивановичем Патрикеевым руководил взятием Вязьмы в 1493 г. в войне с Литвой. В ходе русско-шведской войны 1495-1497 гг. был одним из воевод армии, в 1495 г. неудачно осаждавшей Выборг. 14.7.1500 г. Щ. одержал победу на р. Тросна (при Ведроши) над великим гетманом Литвы Константином Острожским и взял его в плен. Московские войска дошли до окрестностей Смоленска. С 1501 г. вместе с В.В. Шуйским – наместник в Новгороде. В 1501 г. Щ. потерпел поражение на Серице в войне с Ливонским орденом и Литвой, но затем одержал победу под Гельмедом. Ливонцы взяли Остров, осадили Изборск и Псков, в 1502 г. нанесли поражение русским у оз. Смолина. Но от Изборска и Пскова им пришлось отойти. В 1508 г. вместе с Василием Шемяшичем Щ. осаждал Оршу. Занял Торопец. В 1508 г. – главный воевода Московского государства. В 1509 г. в качестве новгородского наместника Щ. заключил 14-летнее перемирие с Ливонским орденом. В 1512 г. - московский наместник. Вместе с Василием III неудачно осаждал Смоленск в 1512-1513 гг. 1.8.1514 г. Василий III, Щ. и Михаил Глинский взяли Смоленск. Щ. был женат на дочери князя Ивана Васильевича Горбатого. Сын Щ. Михаил был боярином и воеводой.