ЩЕНСНОВИЧ ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ

Биография и военная карьера

Родился в семье польского дворянина. В 1872 г. окончил Морской кадетский корпус, после этого плавал на канонерской лодке «Смерч». В 1875 г. впервые была открыта Минная школа при Минном офицерском классе, среди имен первых выпускников мы встречаем имя Эдуарда Николаевича, который за успехи в учебе был оставлен преподавателем. В 1877 г. получил чин лейтенанта, принимал участие в русско-турецкой войне . После войны переведен для службы в Балтийский флот. В 1878 г. выезжал за границу для знакомства с новыми образцами минно-торпедного вооружения (Франция, Великобритания). В 1880 г. окончил Минную школу Учебно-минного отряда Балтийского флота. С 1880 г. командовал целым рядом судов различного типа в составе Сибирской флотилии и Балтийского флота. 5 апреля 1898 г. получил чин капитана 1-го ранга. В конце года в командировке в США, где оценивал готовность строившихся эскадренного броненосца «Ретвизан» и крейсера «Варяг» . После успешной сдачи броненосца, 15 февраля 1899 г. был назначен командиром судна. 21 сентября 1902 г. в составе русской эскадры броненосец «Ретвизан» вышел из Кронштадта и направился на Дальний Восток в Порт-Артур. В ночь с 26 на 27 января 1904 г. японские миноносцы нанесли внезапный удар по русской эскадре, расположившейся на рейде. «Ретвизан» получил серьезные повреждения и сел на мель, несмотря на это броненосец использовали при обороне Порт-Артура в качестве плавучего форта. Капитан судна вместе с командной отличился в ходе ночного боя 10-11 февраля 1904 г., сорвав планы японцев. За проявленное мужество и решительность Щенснович получил орден святого Георгия 4-ой степени. Во время ремонта корабля с него сняли несколько орудий, использованных для укрепления береговой батареи. В мае 1904 г. работы по восстановлению броненосца были окончены, и он принял участие в сражении с объединенным японским флотом в Желтом море 28 июля 1904 г., несмотря на то, что накануне в ходе обстрела получил несколько пробоин, а командир судна Щенснович был ранен осколками. Во время боя «Ретвизан» предпринял смелый маневр и отвлек огонь противника на себя, выиграл драгоценные минуты для того, чтобы русская эскадра смогла перестроиться (командир эскадры контр-адмирала В. К. Витгефта погиб, и флагманский корабль на время потерял управление). После провала попытки русской эскадры вырваться из окружения, судна вернулись для обороны Порт-Артура. 20 декабря 1905 г. Э.Н. Щенснович подписал текст капитуляции и оказался в японском плену. После возвращения из плена приступил к организации российского подводного флота. 19 марта 1906 г. Эдуард Николаевич стал командиром Отряда подводного плавания. Организовал в Либаве подготовительный и учебный центр подводного плавания. В 1908-1909 гг. входил в состав Адмиралтейств-совета.