ЩЁЛОКОВА Наталия Вячеславовна

Родилась в 1972 г. Окончила исторический факультет Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского в 1995 г., и аспирантуру Арзамасского государственного педагогического института им. А.П. Гайдара (2000)

Кандидатская диссертация : Учение Джона Виклифа о церкви и государстве (Нижний Новгород, 2000).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной истории историко-филологического факультета Арзамасского филиала Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский государственный педагогический институт им А.П. Гайдара).

Область интересов : Средневековая история Англии. Колонизация Индонезии.

Сочинения: Англия и Уэльс в период позднего средневековья. Арзамас, 1999 (в соавт.);

Философские и теологические взгляды Джона Виклифа // XII чтения памяти проф. С.И. Архангельского. Материалы международной конференции. Н. Новгород, 2001;

Трактат «О семи смертных грехах» – опыт текстологического анализа // Англия и Европа: проблемы истории и историографии. Арзамас, 2001;

Естественно-правовые идеи христианской Европы (от Павла до Виклифа) // Политическая жизнь Зап. Европы. Арзамас, 2003;

Проблемы церкви в английском обществе середины XIV в.: источники Реформации Виклифа// Политическая жизнь Зап. Европы. Вып.2. Арзамас, 2004.