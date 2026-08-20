ЩЕЛЧКОВ АНДРЕЙ АРКАДЬЕВИЧ

Родился в 1960 г. в г. Краснодаре, закончил кафедру новой и новейшей истории исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в 1983 г., аспирантуру ИВИ АН СССР в 1986 г.

Кандидатская диссертация : Аграрный вопрос в боливийской революции, 1952-1953 (ИВИ РАН, 1989).

Докторская диссертация «Кризис либерального государства и режим «государственного социализма» в Боливии в 30-е годы ХХ в.» (2005)

Доктор исторических наук. В ИВИ РАН работает с 1986 г.: ведущий научный сотрудник Центра латиноамериканских исследований Института всеобщей истории РАН .

Ответственный редактор «Латиноамериканского исторического альманаха» (c 2000 г.) Член Ассоциации боливийских исследований (Association of Bolivian Studies - www.bolivianstudies.org )

Область интересов : История Латинской Америки, история Боливии.

Сочинения: Режим «государственного социализма» в Боливии. 1936 – 1939 гг. М.: ИВИ РАН, 2001. (19 п.л.)

Консервативная социальная утопия в Боливии, правление Бельсу. М.: ИВИ РАН, 2005. 267 с. ( 17 п.л.)

Политическая история Чили ХХ века. (в соавторстве с Богуш Е.Ю.). М.:Высшая школа, 2009. (14,2 п.л.)

Война за независимость Чили. М.: ИВИ РАН, 2010. (19 п.л.)

La utopía social conservadora en Bolivia. El gobierno de Manuel Isidoro Belzu. 1848– 1855. La Paz: Plural, 2011. (16,5 п.л.)

Andrés Ibáñez y La revolución de la igualdad en Santa Cruz. Santiago de Chile: USACH, 2011. (7 п.л.)

Либеральная революция и Плебейская республика в Колумбии, 1849 – 1854 гг. М.: ИВИ РАН, 2012. (16 п.л.)

Mundos posibles. El primer socialismo en Europa y América Latina. Carlos Illades y Andrey Schelchkov (coord.). México: Colegio de México, 2014. 365 pp.