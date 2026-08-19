ЩЁГОЛЕВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ

Историк и литературовед. Сын П.Е. Щеголева. В 1923 г. окончил историческое отделение факультета общественных наук Петроградского университета. Оставлен при университете в должности научного сотрудника II разряда исследовательского Исторического института. После упразднения института был утвержден научным сотрудником факультета общественных наук университета, преподавал на общественно-педагогическом отделении. Исследовал «Заговор равных» и Г. Бабефа под руководством Е. Тарле. С 1925 г. доцент факультета языка и материальной культуры. Писал предисловия к мемуарам участников событий 1917-1919 гг., издаваемых его отцом. С 1927 г. работал в Институте по изучению методологии марксизма, научный сотрудник I разряда и секретарь секции всеобщей истории Ленинградского отделения Научно-исследовательского института истории Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИИОН). Принял участие в критике школы Тарле в 1931 г. Старший научный сотрудник Государственной академии истории материальной культуры (ГАИМК). Старший научный сотрудник Института истории Ленинградского отделения Коммунистической Академии. Преподавал в Военно-инженерной академии, губернской школе профдвижения, затем профессор Ленинградского института философии, литературы и истории (ЛИФЛИ). С 1934 г. преподавал на историческом факультете ЛГУ. С 1935 г. - заведующий кафедрой истории средних веков ЛГУ. Автор научных трудов о раннем новом времени и термидорианском периоде Великой французской революции. Под псевдонимом Л. Китаев публиковал еженедельные обзоры о международной обстановке в «Ленинградской правде».

Сочинения:

Заговор Бабёфа. Л., 1927;

После термидора. Очерки по истории термидорианской реакции. Л., 1930;

Гракх Бабеф. М., 1933;

Очерки по истории Западной Европы XVI-XVII вв. Курс лекций. Л., 1938.