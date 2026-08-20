ЩЁГОЛЕВ ПАВЕЛ ЕЛИСЕЕВИЧ

Историк и филолог. Родился в семье крестьян. Учился на санскрито-персидско-армянском отделении факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета, затем на историко-филологическом факультете. В 1899 г. был арестован за участие в студенческих волнениях и сослан в Полтаву, затем - в Вологодскую губернию. В 1903 г. вернулся в Петербург, сдал экстерном экзамен за курс историко-филологического факультета. В 1903 г. опубликовал работу «Первый декабрист Владимир Раевский». Один из издателей журнала «Былое» (1905-1907) и «Минувшие годы» (1908). В 1909 г. приговорён к трём годам тюремного заключения за публикации. Сидел в Петропавловской крепости, где написал книгу «Утаённая любовь Пушкина» (о М. Волконской). Автор книги «Дуэль и смерть Пушкина» (первое издание – 1916 г.). После Февральской революции 1917 г. – член Чрезвычайной следственной комиссии, работал в архивах Департамента полиции. После Октябрьского переворота 1917 г. участвовал в создании в 1918 г. Петроградского историко-революционного архива в здании бывшего Сената. С 1919 г. член коллегии Петроградского отделения Главархива, с 1920 г. управляющий отделением Государственного архивного фонда. Участвовал в создании Музея революции в Петрограде. В 1925 г. писал пьесы в соавторстве с А. Толстым («Азеф», «Полина Гебль», «Заговор императрицы»). Скандал вызвала публикация подложного дневника А. Вырубовой, сюжет которого напоминал пьесу Толстого и Щ. Редактор сборника «Секретные сотрудники и провокаторы» (1927). Член редакционного комитета по изданию полного собрания сочинений А. Пушкина в 6 томах. Автор более 600 работ.

Сочинения:

Пушкин: Очерки. СПб., 1912;

Декабристы. М.-Л.,1926;

Дуэль и смерть Пушкина. Исследования и материалы. М.,-Л., 1928;

Последний рейс Николая второго. М.-Л., 1928;

Алексеевский равелин. М., 1929;

Книга о Лермонтове. Л., 1929;

Охранники и авантюристы. М., 1930.