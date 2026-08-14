ЩЕГЛОВИТОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

Российский государственный деятель.

В 1881 году окончил Императорское училище правоведения. С 1885 года - товарищ прокурора Нижегородского, с 1887 года — Петербургского окружного суда. C 1894 года — прокурор Санкт-Петербургского окружного суда, с 1895 года товарищ прокурора судебной палаты Санкт-Петербурга, с 1898 года – товарищ обер-прокурора Уголовного кассационного департамента Правительствующего Сената.

С 1900 года вице-директор Первого департамента Министерства юстиции, с 1903 года - обер-прокурор Уголовного кассационного департамента Сената. С 22 апреля 1905 года возглавлял Первый департамент Министерства юстиции. С 1 февраля 1906 года товарищ министра юстиции. С 24 апреля 1906 года по 6 июля 1915 года - министр юстиции. С 1 января 1907 года — член Государственного Совета с оставлением в должности министра. С 1911 года - сенатор.

Один из инициаторов дела Бейлиса. Участвовал в монархической организации Русское собрание, председатель Совещания монархистов (21-23 ноября 1915), на нем избран председателем Совета монархических съездов. С 1 января 1917 года – председатель Государственного совета.

Во время Февральской революции 1917 года лидер монархистов и последний председатель Государственного совета Российской империи был арестован. Находился в заключении в Петропавловской крепости до 26 февраля 1918 года, затем перевезен в Москву. Расстрелян в начале красного террора.