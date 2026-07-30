ЩЕГЛОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Действительный статский советник, камергер.

Дипломатическая служба.

В 1885 - секретарь и драгоман дипломатического агентства и генерального консульства в Каире, в 1890 - секретарь миссии в Японии, в 1895 - чиновник особых поручений для пограничных сношений при главноначальствующем гражданской частью на Кавказе, в 1896 - 1-й секретарь миссии в Персии, в 1898 - посольства в Турции.

В 1902-1905 министр-резидент в Черногории. Вышел в отставку из-за бытовой ссоры секретарём миссии в Черногории М.К. фон Мекком.

В 1906-1907 был посланником в Болгарии. В свою бытность посланником в Болгарии, он сумел так расположить к себе Царя Фердинанда, с которым постоянно играл в шахматы, что когда началась война, многие утверждали, что Болгария никогда не выступила бы против России, если бы в Софии был по прежнему Андрей Николаевич Щеглов». Был вынужден подать в отставку после того, как стало известно о его многолетней связи с женой чиновника МИД коллежского советника А.Ф. Шебунина. Между ними состоялась дуэль. Щеглов на ней был ранен и вскоре подал в отставку. Он считался одним из наших лучших дипломатов.

После отставки.

В 1917 г. - член Комитета граждан Петрограда и попечитель городских лазаретов № 155 и № 245. После 1920 - в эмиграции. Награждён российскими орденами до ордена Св. Анны 2-й степ. включительно.