ЩЕДРИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

Российский революционер-народник. Дворянин. Окончил учительский институт. Член партии «Земля и воля» с 1876 г. Во время «Хождения в народ» участвовал в создании народнических поселений в Саратовской области. С 1879 г. член «Черного передела», один из организаторов Южно-русского рабочего союза, автор его программы. Арестован в октябре 1880 г. Приговорён Киевским военным судом к смертной казни (май 1881 г.), заменённой бессрочной каторгой. Был отправлен на Кару, был прикован к тачке. С 1882 г. в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. В 1884 г. из-за конфликта с надзирателем, когда заступился за Е. Ковальскую, переведен в Шлиссельбургскую крепость. Сошел с ума, с 1896 г. находился в Казанской психиатрической больнице.